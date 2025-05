Schockmoment bei Award-Proben: Jennifer Lopez zieht sich fiese Verletzung zu

USA - Bald finden die American Music Awards (AMAs) statt – ein bedeutender Musikpreis, der in diesem Jahr von Jennifer Lopez (55) moderiert wird. Doch während der Proben zog sich die Sängerin eine fiese Gesichtsverletzung zu!

Jennifer Lopez (55) moderiert die AMAs in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Auf Instagram teilte die 55-Jährige ein mittlerweile gelöschtes Foto in ihrer Story, auf dem sie sich einen Kühlakku an die Nase hält.

Wie die New York Post berichtet, schrieb sie dazu, dass die Verletzung während der Proben entstanden sei.

Der Popstar hatte sich einen Schnitt an der Nase zugezogen – wie genau es dazu kam, ist bisher unklar.

Schnell begab sich J.Lo also zu einem Arzt, der die Wunde versorgte. Bleibt zu hoffen, dass die 55-Jährige bis zur Verleihung am 26. Mai (Ortszeit) in der US-Metropole Las Vegas wieder vollständig fit ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Lopez bei einem Auftritt bei den AMAs verletzt hatte: Bereits 2009 stürzte sie auf der Bühne und war danach "ziemlich mitgenommen".

"Der Rücken eines Tänzers war durch Schweiß und das Bühnenlicht rutschig. Damit hatten wir nicht gerechnet, denn bei den Proben trugen sie immer T-Shirts. Beim Auftritt waren sie oben ohne – und als ich auf seinen Rücken trat, wurden meine Füße nass. Beim Landen bin ich dann einfach weggerutscht", so die Sängerin.