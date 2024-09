Das Hin und Her geht weiter: J.Lo und ihr Ben knutschen nach Scheidung

Gibt es bald ein Comeback Nummer zwei? © Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Am 20. August dieses Jahres wurden die News öffentlich: Ausgerechnet am Jahrestag ihrer zweiten, pompösen Hochzeitsfeier ging J.Lo den großen Schritt, machte die Trennung mithilfe von Scheidungspapieren offiziell.

Nun wurden die beiden am gestrigen Samstag wieder gemeinsam gesichtet, wie sie mit ihren Kindern - Afflecks Sprösslingen Seraphina (15) und Samuel (12) sowie Lopez' Zwillingen Emme und Max (16) - gemeinsam in einem Hotel in Los Angeles brunchten.

"[Sie] sind gerade in der Polo-Lounge im Beverly Hills Hotel, halten Händchen und küssen sich", berichtete eine Quelle gegenüber dem Promi-Portal Page Six. "Die Kinder sind bei ihnen, sitzen aber an einem anderen Tisch."

Außerdem sollen die beiden ein intensives Gespräch miteinander geführt haben, als sie vor dem Hotel in einem Auto saßen.