Jennifer Lopez: "Es ist der perfekte Sommer, um frei und glücklich zu sein"

Im Gespräch mit dem People-Magazin verriet J.Lo ihre aufregenden Pläne für den Sommer.

"Ich freue mich riesig auf meine Tournee", erzählt die "Let's Get Loud"-Sängerin. Doch bevor sie solo auf der Bühne steht, wartet noch ein ganz besonderer Auftritt auf sie: Im Juni wird sie als Headlinerin bei der WorldPride in Washington auftreten. "Ich bin total aufgeregt und freue mich, endlich wieder da draußen zu sein", sagt die 55-Jährige begeistert.

Lopez weiter: "Es scheint ein perfekter Sommer zu sein, um zu feiern, dass man frei und glücklich ist." Aktuell sei sie in einer Phase, in der sich alles gut und gesund anfühle, und sie sei bereit, ihr Publikum zum Singen und Tanzen zu bringen. "Das ist immer mein Ziel", betont die "Gone Girl"-Schauspielerin.

Die Sängerin startet ihre "Up All Night Live"-Tour nach sechsjähriger Pause am 4. Juli in Ägypten. Doch nicht nur die Musik steht auf ihrer Sommeragenda: Auch ihre Familie hat Priorität.