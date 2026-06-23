Versteckte Botschaft? Jennifer Lopez tanzt ausgelassen bei Konzert

Los Angeles (USA) - " Thank U, Next!", könnte das Motto von Jennifer Lopez (56) sein. Die Sängerin zog beim Konzert von Ariana Grandes "Eternal Sunshine"-Tour am Samstag alle Blicke auf sich.

Nicht nur bei den Golden Globes zu Jahresbeginn machte Jennifer Lopez (56) eine gute Figur. Beim Ariana-Grande-Konzert tanzte sie ihren Liebesfrust weg. © Corine Solberg/PA Wire/dpa

J.Lo erschien stilvoll gekleidet im prall gefüllten Kia Forum in Inglewood in Kalifornien und brachte jugendliche Begleitung mit.

Sie wurde mit ihrem Kind, der 18‑jährigen Emme, und Seraphina (17), der Tochter ihres Ex‑Partners Ben Affleck (53), gesichtet.

In einem übergroßen cremefarbenen Oberteil mit auffälligen Ärmeln, weiten Hosen, einem schmalen Gürtel und bernsteinfarbener Sonnenbrille fügte sich die 56-Jährige nahtlos in die Menge ein.

Sie trug zudem eine luxuriöse Krokodilleder‑Handtasche, wie ein von Page Six veröffentlichtes Foto zeigt, und sah dabei wie eine Pop-Ikone aus, die einen seltenen freien Abend genießt.

Während des Konzerts wurde Jennifer gesichtet, wie sie Fotos mit Fans machte und zu mehreren Songs aus der Setlist ausgelassen tanzte, darunter Arianas Songs "hate that i made you love me" und "we can't be friends (wait for your love)".

Doch ein bestimmter Moment während der Show ließ die sozialen Medien sofort in Aufruhr geraten!

Als Arias ikonische Trennungs‑Hymne "Thank U, Next" einsetzte, blieb J.Lo nicht etwa stehen, sondern tanzte begeistert und winkte verspielt, genau als in den Lyrics das Wort "next" erklang.

Fans fragten sich sofort, ob die Solokünstlerin damit eine freche, subtile Botschaft an ihren Ex‑Ehemann Ben Affleck sendet.