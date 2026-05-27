Heiße Aufnahmen am Pool: Welcher Promi zeigt hier mit 56 seinen Traumkörper?

USA - Manche Frauen scheinen einfach nicht zu altern: Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (56) zeigte sich auf Instagram so fit und strahlend wie nie - inklusive heißer Aufnahmen am Pool.

Sängerin Jennifer Lopez (56) begeisterte ihre Fans mit einer spektakulären Bikini-Figur. © Collage: Screenshots/Instagram/@jlo

In einem knappen weißen Bikini präsentierte die 56-Jährige ihre durchtrainierten Bauchmuskeln und ein fantastisches Dekolleté.

Wie J.Lo ihren Followern verriet, verbrachte sie mit Familie und Freunden ein paar entspannte Stunden in einer luxuriösen Villa. Am Pool ließ sie sich mit Cocktail in der Hand die Sonne auf die Haut scheinen.

Für weitere Schnappschüsse tauschte die Schönheit den Bikini gegen ein luftiges weißes Sommerkleid und zeigte sich dabei gewohnt glamourös. Besonders emotional: Auf mehreren Fotos posierte Lopez gemeinsam mit ihren Zwillingen Max und Emme.

Die beiden 18-Jährigen, die aus Jennifers früherer Ehe mit Sänger Marc Anthony (57) stammen, zeigten sich entspannt und vertraut an der Seite ihrer berühmten Mutter. Auf mehreren Fotos posierte die Familie eng umschlungen und wirkte sichtbar harmonisch.

Besonders Tochter Emme zieht inzwischen immer wieder Aufmerksamkeit auf sich. Die Jugendliche begleitet ihre Mutter regelmäßig zu öffentlichen Auftritten und gilt dabei schon selbst als kleine Stil-Ikone. Schon in der Vergangenheit stand Emme gemeinsam mit J.Lo auf der großen Bühne - etwa beim legendären Super-Bowl-Auftritt 2020.