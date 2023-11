Jenny Frankhauser gibt seltenes Schwangerschafts-Update: "Wenn der Bauch nicht so riesig wäre..."

"Vom Feeling her hätte es auch ein Mädchen sein können. Fühle mich richtig hässlich. Schwangerschafts-Glow ist noch nicht so angekommen", lacht die Schwester von Daniela Katzenberger (37).

Ihre Beschwerden hielten sich ebenfalls in Grenzen. Sie habe lediglich mit Sodbrennen sowie Haarbruch zu kämpfen. Diese Symptome seien aber bei Damian auch da gewesen. "Wenn der Bauch nicht so riesig wäre, würde ich nicht mal merken, dass ich schwanger bin", witzelt die Mutter eines Sohnes.

Nicht nur auf Instagram halte sich Jenny mit Neuigkeiten zurück, auch im Alltag nehme ihre zweite Schwangerschaft vergleichsweise wenig Raum ein. "Ich schwöre euch, ich weiß nicht mal, in welcher Schwangerschaftswoche ich bin. Kann sein, dass er bald kommt", scherzt Jenny in einer Story.

Von der Schwangerschaft bekommt Jenny Frankhauser laut eigenen Aussagen kaum etwas mit. © Jenny Frankhauser/Instagram

In ihrer Story berichtet Jenny von heftigem Schlafmangel. Da ihr Kleinkind aktuell so gut wie jede Stunde wach wird, kommt die 31-Jährige nicht zur Ruhe.

"Unser zweiter Sohn kennt das nicht, drei Stunden am Stück zu liegen. Ich liege nie drei Stunden am Stück. Ich bin immer unter Strom, egal ob am Tag oder nachts", berichtet die Zweifach-Mama in spe. Jenny schmunzelt: "Ich weiß nicht, ob das Baby weiß, was Schlaf ist."

Die Bewegungen des Kindes bekäme Jenny aber mit. Demnach bewege sich der Kleine immer dann, wenn es Essen gibt oder Damian weint. "Total faszinierend", findet die Blondine.