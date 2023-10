Jeremy Fragrance jahrelang Single: Das kann er an Frauen gar nicht leiden

Wien/Oldenburg - Er ist der Parfüm-Influencer überhaupt in Deutschland - und doch noch immer Single. Und das schon seit mehreren Jahren, wie Jeremy Fragrance (34) jetzt verriet.

"Beispielsweise wie die Russinnen häufig sind - die sind mega sexy und mega stark. Also Russinnen sind richtig heftig", fährt er mit hochgezogenen Augenbrauen fort.

"Ich bin ein bisschen picky", erklärt der "Promi Big Brother"-Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr. So dürfe seine Freundin "sowieso nicht eine CEO-New-York-City-Business-Woman sein". Ihn schrecke dieser Typ Frau ab, dies sei "voll unattraktiv".

Seit circa acht Jahren sei er nun schon Single, verriet der Oldenburger, der "so ready" ist, endlich wieder zu zweit durchs Leben zu gehen.

Beim Interview-Termin mit der österreichischen Tageszeitung Heute in Wien, plauderte der Influencer auch über sein Privatleben.

"Das könnte ich mir nach wie vor vorstellen", so Jeremy zum Thema. Näher ging er jedoch nicht darauf ein.

Mit der richtigen Partnerin an der Seite könnte sich Jeremy sogar ein Leben in den USA vorstellen. Sogar eine Familie zu gründen wäre für den Norddeutschen "relevant".

Zunächst ist der Parfüm-Influencer aber in seiner eigenen Doku zu sehen. Sky begleitete Jeremy Fragrance mehrere Wochen lang, etwa bei der Suche nach einer passenden Wohnung in Miami, im privaten Umfeld und seinem beruflichen Start in den USA.

Ob der Brot-Influencer das amerikanische Publikum so erobern kann, wie ihm das in Deutschland gelang, sehen Interessierte ab Montag auf Sky und beim Streamingdienst WOW.