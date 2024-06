Boateng spricht vor Gericht erstmals über Gewaltvorwürfe und Kasia Lenhardt

"Nicht ich bin es, der sich nicht unter Kontrolle hat und mit Gewalt auf Streitereien in unserer Beziehung reagierte. Ich werde allenfalls laut und verteidige mich, wenn ich angegriffen werde", sagte der 35-Jährige in einer langen Erklärung, die er vor dem Landgericht München I entsprechend verlas.

Seit sechs Jahren laufe das Verfahren - das liege zum Teil an Corona , zum Teil aber an Versäumnissen der Justiz. Seit sechs Jahren müssten die beiden inzwischen 13-jährigen Töchter von Boateng und dessen Ex-Freundin, die ihm Gewalt vorwirft, "in regelmäßigen Abständen immer wieder in der Zeitung lesen, wie ihre Eltern sich vor Gericht bekriegen".

Der frühere Nationalspieler hat nun ausgesagt. © Matthias Balk/dpa

Zum ersten Mal seit dem Tod seiner Ex-Freundin Kasia Lenhardt spricht Boateng darum in seinem Statement auch über sie. "Aus Respekt vor Kasia, und aus Respekt vor ihrem Sohn und ihrer Familie habe ich mich seit ihrem Tod nicht öffentlich geäußert", sagt er.

"Was ich aber nicht mehr unwidersprochen akzeptiere, sind die ganzen Lügen, Halbwahrheiten und falschen Verdächtigungen, die aus all dem und aus dem tragischen Tod von Kasia Lenhardt gestrickt wurden. Deshalb und insbesondere auch wegen der jüngeren Berichterstattungen im Vorfeld zu diesem Prozess, sah ich mich jetzt doch gezwungen, mich zu äußern."

Auch Vorwürfe, er sei Lenhardt gegenüber handgreiflich geworden, weist er zurück. Er betont: "Ich misshandle keine Frauen und ich setze auch meine Partner nicht unter Druck. Ich stelle auch niemandem nach."

Die Anwältin seiner Ex-Freundin will das alles so nicht stehen lassen und gibt nach Boatengs rund halbstündigem Vortrag eine Erklärung ab. Es sei das für häusliche Gewalt typische, immer gleiche Narrativ, sagt sie: Der Mann, der seine Frau schlage, behaupte, sie lüge aus Rach- oder Geldsucht oder weil sie das Sorgerecht für die Kinder wolle. Sie erinnerte daran, dass in den ersten beiden Prozessen eine Freundin von Boatengs Ex-Partnerin deren Version überwiegend bestätigt habe.

Diese Frau ist an einem der kommenden Prozesstage als Zeugin geladen, ebenso wie ein Kumpel von Boateng. Beide waren an jenem Abend in der Karibik dabei. Sie werden auch in diesem Prozess wieder aussagen, damit der Fall Stück für Stück aufgearbeitet werden kann - schon wieder.