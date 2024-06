Boateng wegen Gewaltvorwürfen vor Gericht: Ex-Nationalspieler räumt Fehler ein, feuert zurück!

"Nicht ich bin es, der sich nicht unter Kontrolle hat und mit Gewalt auf Streitereien in unserer Beziehung reagierte. Ich werde allenfalls laut und verteidige mich, wenn ich angegriffen werde", sagte der 35-Jährige in einer langen Erklärung, die er vor dem Landgericht München I entsprechend verlas.

Boateng wird von Rechtsanwalt Leonard Walischewski vertreten. © Matthias Balk/dpa

"Ich hätte gerne noch ein paar Jahre Fußball auf höchstem Niveau gespielt", sagte Boateng. Das sei wegen der Vorwürfe aber nicht möglich gewesen.

Auch habe er alle seine Werbeverträge verloren.

Mit einem "Frauenschläger", als der er dargestellt worden sei, wollten Geschäftspartner nichts zu tun haben. Eigentlich habe er sich überhaupt nicht zu privaten Dingen äußern wollen. Aber: "Ich möchte nicht weiter nur dabei zusehen, wie mein Ruf und meine Zukunft mehr und mehr zerstört wird."

Zuvor war der Versuch der Vorsitzenden Richterin Susanne Hemmerich gescheitert, Verteidigung und Staatsanwaltschaft zu einem sogenannten Deal zu bewegen. "Ich mache diesen Beruf inzwischen seit 40 Jahren", hatte sie gesagt. Und noch nie habe sie "eine so umfangreiche mediale Vorverurteilung des Angeklagten" erlebt.

Seit sechs Jahren laufe das Verfahren - das liege zum Teil an Corona, zum Teil aber an Versäumnissen der Justiz. Seit sechs Jahren müssten die beiden inzwischen 13-jährigen Töchter von Boateng und dessen Ex-Freundin, die ihm Gewalt vorwirft, "in regelmäßigen Abständen immer wieder in der Zeitung lesen, wie ihre Eltern sich vor Gericht bekriegen".