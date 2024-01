Jessica Haller geht drastischen Schritt: Es geht um ihre Tochter!

Ibiza (Spanien) - Wenn es um Töchterchen Hailey-Su (2) geht, will Jessica Haller (33) kein Risiko eingehen.

Jessica (33) und Ehemann Johannes Haller (35) lernten sich bei der TV-Show "Die Bachelorette" kennen. © Montage: Screenshot/Instagram/jessica_haller

Erst vor knapp einem Jahr hatte die ehemalige "Bachelorette" ihre Tochter, die im Mai ihren dritten Geburtstag feiert, in einem Kindergarten angemeldet - jetzt rudert die Influencerin allerdings zurück!

"Haltet mich nicht für bekloppt", schnitt Jessi das Thema in ihrer Instagram-Story an und erzählte ihrer Community, dass sie sich nach langem Hin und Her dafür entschieden habe, ihre Kleine wieder aus der Kita zu nehmen.



"Ich hatte einfach im Gefühl, dass es Zeit für etwas Neues ist. Ich habe meiner Tochter angemerkt, dass sie jetzt eine neue Herausforderung braucht", erklärte die 33-Jährige den Schritt.

Doch abgesehen davon schien sich die fürsorgliche Mama auch um die Sicherheit ihrer Tochter zu sorgen. Obwohl sie von dem "Hippie-Waldkindergarten", den sie für Hailey ausgesucht hatte, anfangs wirklich begeistert gewesen sei, habe sie inzwischen ein ungutes Gefühl, gab Jessica zu.

"Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt wurden", mutmaßte die Influencerin und erzählte, dass sich die Einrichtung mitten im Wald befunden habe und sich manche Kinder dort hin und wieder auch verletzt hätten.

Einer der Gründe, warum Jessi auch in der Kita fast nie von der Seite ihrer Kleinen wich.