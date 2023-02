Kindergarten: Ja oder Nein? Jessica Haller lässt ihre Follower entscheiden!

Ex-"Bachelorette" Jessica Haller (32) ist zwiegespalten: Soll sie ihre Tochter Hailey-Su schon in den Kindergarten schicken, oder nicht? © Screenshot/Instagram/jessica_haller

"Ich befinde mich im größten Zwiespalt!" Mit diesen Worten wandte sich Jessica Haller bei Instagram an ihre Follower und bat sie bei einer entscheidenden Frage um Hilfe: "Kindergarten - Ja oder Nein?"

In ihrer Story genoss die Influencerin mit Töchterchen Hailey-Su die gemeinsame Zeit am Strand in ihrer Wahlheimat Ibiza. Und so idyllisch die Aufnahmen auch aussahen - die 32-Jährige gab zu: "Ich habe das Gefühl, dass ich meine Tochter langweile!"

Eigentlich hätten die Hallers geplant gehabt, ihre Kleine erst mit drei Jahren in die Kita zu schicken, schrieb Jessica in einem Post an ihre Follower. Inzwischen habe sie aber das Gefühl, nicht mehr genug für die fast Zweijährige zu sein.

Zudem bräuchten Kinder nun mal andere Kinder, so die ehemalige Rosenverteilerin.