Jessica Haller spricht offen über TV-Romanze: "Deswegen funktionieren diese Sendungen"

Berlin - Kann man sich im Fernsehen wirklich verlieben? Jessica Haller (36) lernte ihren heutigen Ehemann vor laufenden Kameras kennen. Jetzt spricht sie offen über ihre TV-Erfahrungen und über die wohl schwerste Zeit ihres Lebens.

Jessica (36) und Johannes Haller (38) lernte sich bei der RTL-Show "Die Bachelorette" kennen. © Instagram/jessica_haller

"Du kannst dich im Fernsehen verlieben. Und deswegen funktionieren auch diese Sendungen", erklärt die ehemalige "Bachelorette" im Podcast "M wie Marlene".

Wenn man sich komplett darauf einlässt und wirkliches Interesse daran hat, die Menschen dort kennenzulernen, dann klappt es auch mit der Liebe, verrät die 36-Jährige weiter.

"Du kannst ja nicht deine beste Freundin anrufen und sagen 'Hey, gerade das und das Date gehabt'. Keiner hat dich beeinflusst", so Jessica. 2017 lernte sie in der RTL-Sendung ihren heutigen Ehemann Johannes (38) kennen. Für die letzte Rose hat es damals allerdings nicht gereicht.

"Ich hatte damals das Gefühl, dass Johannes noch nicht fertig ist. Ich hatte Gefühle für ihn, aber ich hatte das Gefühl, er braucht noch mehr Zeit", erinnert sie sich zurück. 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, fanden die beiden wieder zueinander. Drei Jahre lang hatte Johannes immer wieder den Kontakt gesucht und ihr Nachrichten geschrieben. Irgendwann beschloss Jessica: "Weißt du was? Jetzt antworte ich einfach mal."

Von da an überschlugen sich die Ereignisse: Zusammenziehen, Hochzeit, Familiengründung. Heute blickt sie glücklich auf ihre Entscheidung zurück und schwärmt: "Er ist wirklich ein toller Mann."