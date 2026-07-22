Jetzt auch mit Worten! Laura Wontorra teilt ihr Liebesglück
USA - Vereinzelte Turtelfotos hatten bislang nur angedeutet, dass Laura Wontorra (37) wieder in festen Händen sein könnte. Jetzt hat sie es erstmals wörtlich bestätigt.
Hinter der beliebten TV-Moderatorin liegen stressige Wochen. "Wonti" berichtete für den Pay-TV-Sender Magenta von der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Nach dem Finale ist nun endlich auch wieder mehr Zeit für Privates!
"My hot bf and all his luggage", was in etwa so viel heißt wie "Mein heißer Freund und sein ganzes Gepäck", schreibt die ehemalige "Ninja Warrior Germany"-Gastgeberin in ihrer Instagram-Story zu einem Foto von Sky-Kollege Riccardo Basile (34).
Das Foto wurde am Flughafen in den USA aufgenommen und liefert den endgültigen Beweis: Ja, die beiden sind ein Paar. Bevor die neue Bundesliga-Saison startet, geht es für die beiden jetzt erst einmal in den Sommerurlaub.
Wohin der Ferienflieger sie trägt, verrieten die beiden Turteltauben gegenüber ihren Followern aber nicht. Gerüchte über die Romanze waren bereits vor einigen Wochen hochgekocht. Wontorra bestätigte diese schließlich vor einiger Zeit in Form eines Fotos.
Seinen "Schwiegervater" kennt Riccardo Basile schon
Anschließend gab es immer wieder Momente der Zweisamkeit mit Riccardo, welche die 37-Jährige auf ihrem Profil mit der Öffentlichkeit teilte. Über ihre neue Liebe gesprochen oder etwas dazu geschrieben hatte sie bis dato aber noch nicht.
Unter anderem waren die beiden zuvor Hand in Hand durch New York City geschlendert. Vor wenigen Tagen folgte ein inniges Kuschelfoto von einem Sandstrand in den Hamptons.
Seinen "Schwiegervater" hat Riccardo ebenfalls schon kennengelernt. So war der 34-jährige Sky-Moderator etwa schon in der Fußball-Talkshow von Lauras Vater Jörg Wontorra (77) zu Gast.
Vor ihrer Beziehung mit Basile war die Fußball-Fachfrau mit Fußballprofi Simon Zoller (35) verheiratet. Das Paar lernte sich 2013 kennen und heiratete 2016. Im November 2022 gaben die beiden das Ende ihrer Ehe bekannt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/laurawontorra (Screenshot), Rolf Vennenbernd/dpa