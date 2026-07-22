Jetzt auch mit Worten! Laura Wontorra teilt ihr Liebesglück

USA - Vereinzelte Turtelfotos hatten bislang nur angedeutet, dass Laura Wontorra (37) wieder in festen Händen sein könnte. Jetzt hat sie es erstmals wörtlich bestätigt.

RTL-Moderatorin Laura Wontorra (37) ist frisch verliebt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Hinter der beliebten TV-Moderatorin liegen stressige Wochen. "Wonti" berichtete für den Pay-TV-Sender Magenta von der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Nach dem Finale ist nun endlich auch wieder mehr Zeit für Privates!

"My hot bf and all his luggage", was in etwa so viel heißt wie "Mein heißer Freund und sein ganzes Gepäck", schreibt die ehemalige "Ninja Warrior Germany"-Gastgeberin in ihrer Instagram-Story zu einem Foto von Sky-Kollege Riccardo Basile (34).

Das Foto wurde am Flughafen in den USA aufgenommen und liefert den endgültigen Beweis: Ja, die beiden sind ein Paar. Bevor die neue Bundesliga-Saison startet, geht es für die beiden jetzt erst einmal in den Sommerurlaub.

Wohin der Ferienflieger sie trägt, verrieten die beiden Turteltauben gegenüber ihren Followern aber nicht. Gerüchte über die Romanze waren bereits vor einigen Wochen hochgekocht. Wontorra bestätigte diese schließlich vor einiger Zeit in Form eines Fotos.