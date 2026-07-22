Völlig anders als gedacht: Emma Fernlund löst Rätsel um Date mit Profi-Fußballer auf

Ibiza (Spanien)/Elmshorn - Erst vor wenigen Tagen beichtete Emma Fernlund (25), dass sie auf Ibiza einen international bekannten Fußballer gedatet hat. Um wen es sich bei dem Profisportler handelte, ließ die Reality-Queen jedoch offen. Jetzt gibt es die Auflösung.

Emma Fernlund (25) löst in einem weiteren Reel auf Instagram das Rätsel um das angebliche Fußballer-Date auf. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/emmashealth_

Um das Rätsel aufzulösen, meldet sich die Influencerin am Dienstag erneut in einem Reel auf Instagram zu Wort. Doch statt den Namen des Fußballers zu nennen, steckt hinter der ganzen Dating-Angelegenheit etwas ganz anderes.

"Ich war bei dem Podcast 'Truth or Trash' zu Gast und musste an einem Rädchen drehen, wo ich dann die Pflichtaufgabe bekommen habe, Unfug im Internet zu verteilen", beginnt sie zu erzählen.

"Da ich das schon öfter gehört habe, dass ich aussehe wie jemand, der Fußballer datet, was ich noch nie getan habe, ist mir dann diese Geschichte in den Sinn gekommen." Kurz gesagt: Die Dating-Story mit dem vermeintlichen Fußballer war schlichtweg erfunden!

Wenige Tage zuvor hatte Fernlund die vermeintliche Situation auf Ibiza genauestens beschrieben. So erzählte die 25-Jährige, dass der Fußballer sie dort in einem Beach Club angesprochen habe.

Nach einer netten Unterhaltung solle er sie sogar gefragt haben, ob die Influencerin ihn auf seiner weiteren Reise nach Saint Tropez und Griechenland begleiten wolle. Doch Fernlund lehnte der Erzählung nach ab. Daraufhin ließ die 25-Jährige ihre Fans in den Kommentaren raten, um wen es sich bei dem Sportler handeln könnte.