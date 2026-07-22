Völlig anders als gedacht: Emma Fernlund löst Rätsel um Date mit Profi-Fußballer auf
Ibiza (Spanien)/Elmshorn - Erst vor wenigen Tagen beichtete Emma Fernlund (25), dass sie auf Ibiza einen international bekannten Fußballer gedatet hat. Um wen es sich bei dem Profisportler handelte, ließ die Reality-Queen jedoch offen. Jetzt gibt es die Auflösung.
Um das Rätsel aufzulösen, meldet sich die Influencerin am Dienstag erneut in einem Reel auf Instagram zu Wort. Doch statt den Namen des Fußballers zu nennen, steckt hinter der ganzen Dating-Angelegenheit etwas ganz anderes.
"Ich war bei dem Podcast 'Truth or Trash' zu Gast und musste an einem Rädchen drehen, wo ich dann die Pflichtaufgabe bekommen habe, Unfug im Internet zu verteilen", beginnt sie zu erzählen.
"Da ich das schon öfter gehört habe, dass ich aussehe wie jemand, der Fußballer datet, was ich noch nie getan habe, ist mir dann diese Geschichte in den Sinn gekommen." Kurz gesagt: Die Dating-Story mit dem vermeintlichen Fußballer war schlichtweg erfunden!
Wenige Tage zuvor hatte Fernlund die vermeintliche Situation auf Ibiza genauestens beschrieben. So erzählte die 25-Jährige, dass der Fußballer sie dort in einem Beach Club angesprochen habe.
Nach einer netten Unterhaltung solle er sie sogar gefragt haben, ob die Influencerin ihn auf seiner weiteren Reise nach Saint Tropez und Griechenland begleiten wolle. Doch Fernlund lehnte der Erzählung nach ab. Daraufhin ließ die 25-Jährige ihre Fans in den Kommentaren raten, um wen es sich bei dem Sportler handeln könnte.
Emma Fernlund: "Ich gebe meine Dating-Geschichten nie im Internet preis"
"Was ich aber viel interessanter an der ganzen Geschichte finde: Ich hatte das Gefühl, dass ich gerade zum lebenden Sozialexperiment geworden bin. Aber nicht wegen der Geschichte, sondern weil so viele Menschen innerhalb weniger Sekunden meinten zu wissen, wie ich angeblich wirklich bin", fährt sie in dem Auflösungs-Video fort.
So häuften sich zuvor die Kommentare, dass eine Dating-Geschichte wie diese gut zu ihr passen würde. Sofort flatterten zahlreiche urteilende Sprüche in die Kommentarspalte. Andere hingegen hatten jedoch mitgeteilt, dass ihnen die Geschichte unglaubwürdig vorkomme.
Immer noch sichtlich schockiert über die Ausmaße erklärt sie weiter: "Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich meine Dating-Geschichten nie im Internet preisgebe."
Das Auflösungs-Video wolle sie daher eher dazu nutzen, aufzuklären und zu appellieren, sich nicht sofort ein Urteil über andere Menschen zu bilden.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/emmashealth_