Nach ZDF-Absage: Danger Dan und Igor Levit spielen "Keine Angst" bei Ersatzkonzert in Berlin

Berlin - Die Musiker Danger Dan (43) und Igor Levit (39) haben nach dem abgesagten Auftritt im ZDF ein Ersatzkonzert in Berlin gespielt und sich gegen Rechtsextremismus starkgemacht.

Igor Levit (39, l.) und Danger Dan (43) ließen sich von der Absage des ZDF nicht entmutigen. © Carsten Koall/dpa

In der vergangenen Woche habe es eine große Debatte gegeben, ob es okay gewesen sei oder nicht, sie aus einer ZDF-Sendung auszuladen, sagte Danger Dan im Columbia Theater. Das sei aber nicht die entscheidende Frage, ergänzte Pianist Levit.

Die Debatte, die "wir eigentlich hätten führen müssen", sei vielmehr: Wie gehe man mit Faschistinnen und Faschisten um, die gerade in die Parlamente gingen und auf der Straße seien, fragte Danger Dan. "Wie gehen wir um mit rechter Gewalt, die explosionsartig anwächst und immer brutaler wird?"

"Und wie helfen wir?", fragte Pianist Levit bei dem Konzert, das bei YouTube übertragen wurde. Wie unterstütze man Menschen, die in Gegenden lebten, in denen sie Angst haben müssten, aus dem Haus zu gehen, weil Nazis patrouillierten? Wie nehme man ihnen die Angst und zeige ihnen, dass sie nicht alleine seien? "Das ist die entscheidende Frage."

Eigentlich wollte Danger Dan sein neues Lied "Keine Angst" gemeinsam mit Levit bei der 100. Ausgabe der Kabarettsendung "Die Anstalt" spielen, die sich mit Radikalisierung und der Wehrhaftigkeit der Demokratie beschäftigt. Kurz vor der Aufzeichnung entschied das ZDF jedoch, den Auftritt zu streichen, da der Liedtext als Aufruf zu Gewalt verstanden werden könne.