Jetzt ist es raus! Dieses Ex-Bachelor-Babe gibt Schwangerschaft bekannt

Isabell Bernsee (33) nahm 2019 beim Bachelor teil. © Screenshot/Instagram/isabellbernsee

Lange Zeit war es ruhig gewesen um die hübsche Brünette, sie hatte sich eine kurze Auszeit auf Social Media gegönnt. Nun kam der Grund dafür ans Licht.

"Die wahre große Liebe bringt eine Mutter selbst zur Welt" - mit diesen rührenden Worten meldete sich die 33-Jährige am Freitagabend bei ihren knapp 20.000 Instagram-Followern.

Auf dem Foto sind neben einem süßen Teddybärund Isabells Mutterpass, das erste Ultraschallbild und der Schwangerschaftstest zu sehen.

Ihre Fans sind direkt überglücklich für die werdende Mama. "Oh, deshalb hast du dich in letzter Zeit so rar gemacht! Freue mich sehr für dich und den/die kleine Beule in deinem Bauch", schreibt eine Followerin.

"Ich freu mich sehr für dich - das hast du dir immer gewünscht!", heißt es in einem anderen Kommentar.