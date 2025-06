Jimi Blue nach Festnahme am Hamburger Flughafen in U-Haft: Das sagt sein Anwalt

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat aktuell mal wieder Ärger mit dem Gesetz. © Sven Hoppe/dpa

"Es gibt keinen Grund, Jimi festzuhalten. Wir gehen davon aus, dass Jimi umgehend wieder zu seinen Dreharbeiten gehen darf", sagte Dr. Sebastian Skradde, der dem "Wilde Kerle"-Star in Rechtsfragen zur Seite steht, in der "Bild"-Zeitung,

Erneut geht es um den alten Vorwurf, Jimi Blue habe nach einer Geburtstagsfeier im österreichischen Hotel "Sonne" in Tirol die Zeche geprellt. Das Hotel verklagte den prominenten Gast daraufhin, die besagte Rechnung soll sich auf rund 14.000 Euro belaufen.

Alles halb so wild, zumindest, wenn man der Darstellung von Jimi-Anwalt Dr. Skradde folgt. Dieser erklärte: "Der Sachverhalt stammt aus dem Jahre 2022, als mehr als zehn Gäste mit Jimi in dem Hotel waren. Das Hotel und Jimi waren sich wegen unterschiedlicher Auffassungen zu der Kooperation über die Hotelkosten uneinig."



Die noch offenen Raten habe man am Mittwoch "einfach bezahlt, um das Thema zu beenden", so Skrabbe. Jimi Blue Ochsenknecht war am Mittwoch in Hamburg nach seiner Rückkehr aus Dubai wegen eines vorliegenden europäischen Haftbefehls noch am Airport von Bundespolizisten festgenommen worden.