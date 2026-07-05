Jimi Blue Ochsenknecht bekommt Kritik für Dubai-Umzug: "Das ist mein Ding"

Dubai - In seiner neuen Villa in Dubai baut sich Jimi Blue Ochsenknecht (34) ein neues Leben auf – fernab von Familie und Tochter Snow.

Jimi Blue Ochsenknecht (34) lässt sich nicht in seine Lebensplanung reinreden. © Sky/B28

Ab diesem Sonntag läuft die fünfte Staffel der Doku-Serie "Diese Ochsenknechts" bei RTL erstmals im Free-TV. Gleich in der ersten Folge begleitet das Kamerateam den 34-Jährigen in seine neue Wahlheimat Dubai.

Dort macht Jimi klar: Einmischen lässt er sich nur ungern. "Das ist mein Ding und mein Leben und ich möchte einfach, dass sich so wenig Leute wie möglich da einmischen", stellt er deutlich klar.

Das gelte für ihn auch im Familienkreis: "Das muss auch nicht jeder von meiner Familie mitbekommen. Die können davon halten, was sie wollen, aber ich bin da sehr, sehr glücklich."

In Dubai lebt der Schauspieler und Musiker aktuell in einer rund 280 Quadratmeter großen Villa in guter Lage – gemeinsam mit seinem Freund und Geschäftspartner Jan Kudrinski.

Die Miete teilen sich die beiden. "50/50, also für jeden ungefähr 2400 Euro", erklärt Jimi.