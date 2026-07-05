Jimi Blue Ochsenknecht bekommt Kritik für Dubai-Umzug: "Das ist mein Ding"
Dubai - In seiner neuen Villa in Dubai baut sich Jimi Blue Ochsenknecht (34) ein neues Leben auf – fernab von Familie und Tochter Snow.
Ab diesem Sonntag läuft die fünfte Staffel der Doku-Serie "Diese Ochsenknechts" bei RTL erstmals im Free-TV. Gleich in der ersten Folge begleitet das Kamerateam den 34-Jährigen in seine neue Wahlheimat Dubai.
Dort macht Jimi klar: Einmischen lässt er sich nur ungern. "Das ist mein Ding und mein Leben und ich möchte einfach, dass sich so wenig Leute wie möglich da einmischen", stellt er deutlich klar.
Das gelte für ihn auch im Familienkreis: "Das muss auch nicht jeder von meiner Familie mitbekommen. Die können davon halten, was sie wollen, aber ich bin da sehr, sehr glücklich."
In Dubai lebt der Schauspieler und Musiker aktuell in einer rund 280 Quadratmeter großen Villa in guter Lage – gemeinsam mit seinem Freund und Geschäftspartner Jan Kudrinski.
Die Miete teilen sich die beiden. "50/50, also für jeden ungefähr 2400 Euro", erklärt Jimi.
Distanz zu Tochter Snow beschäftigt Jimi Blue
Ganz reibungslos läuft der Neustart allerdings nicht: Die bestellten Möbel lassen auf sich warten. Mit Blick auf die Verhältnisse vor Ort nimmt er das gelassen, zeigt sich aber auch etwas überrascht.
"In Dubai ist zwar alles ziemlich modern und es funktioniert sehr vieles per Knopfdruck. Bloß wenn es dann um Lieferungen geht, da kann man sich dann nicht immer hundert Prozent verlassen", erzählt er. Im Nachhinein folgt die Einsicht: "Da habe ich es mir einfacher vorgestellt."
Auch die räumliche Distanz zu seiner Tochter Snow, die 2021 geboren wurde und in Hannover bei ihrer Mutter Yeliz Koc (32) lebt, spielt in der Doku eine Rolle. Die Beziehung zu Koc war bereits während der Schwangerschaft beendet worden.
Jimi gibt zu: "Der größte Vorteil für die Familie wäre natürlich, wenn ich mir ein Haus in Hannover miete."
Finanziell befinde er sich jedoch noch im Aufbau, weshalb dieser Schritt aktuell nicht möglich sei.
Titelfoto: Sky/B28