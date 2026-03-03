Wieder Ärger für Jimi Blue Ochsenknecht: Strafbefehl wegen Betrugs erlassen

München/Graz - Schon wieder hat Jimi Blue Ochsenknecht (34) Ärger mit der Justiz - und wieder mal geht es dabei um eine nicht gezahlte Zeche!

Jimi Blue Ochsenknecht (34) nimmt das Bezahlen von Rechnungen offenbar nicht so ernst. © Expa/Johann Groder/APA/dpa

Wie unter anderem "tz" berichtet, wurde gegen den "Die Wilden Kerle"-Star ein Strafbefehl am Amtsgericht München erlassen. Und der ist inzwischen rechtskräftig.

Demnach soll Ochsenknecht am 28. März 2022 in Graz das Restaurant "Miss Cho" sowie die Cocktailbar "Katze Katze" besucht haben. Nach Speisen und Getränken habe er die Lokale verlassen, ohne die Rechnung zu begleichen.

Das Amtsgericht München erließ daraufhin einen Strafbefehl wegen Betrugs. Zunächst legte Ochsenknecht Einspruch ein, zog diesen jedoch kurz vor einer angesetzten Verhandlung am 2. März wieder zurück, wie ein Gerichtssprecher bestätigte. Damit ist der Strafbefehl nun rechtskräftig.

Die Folge: Der 34-Jährige muss laut dem Amtsgericht-Sprecher 80 Tagessätze in einer "mittleren zweistelligen" Höhe zahlen. Trotz der Geldstrafe gilt er aber nicht als vorbestraft.