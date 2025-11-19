Liebes-Comeback bei Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht? "Ich glaube ..."
Berlin - Ist der Haussegen wieder geradegerückt? Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Yeliz Koc (32) nähern sich nach ihrer Trennung langsam wieder an. Gibt es auch die Chance für eine neue Lovestory?
Das schließen beide eigentlich aus, wie sie in einem gemeinsamen Interview mit Joyn anlässlich der dritten Staffel von "Forsthaus Rampensau" verraten haben, obwohl ...
"Jimi würde bestimmt", ist sich die Mutter seines Kindes sicher und kann sich ein Lachen nicht verkneifen. "Willst Du nicht?", hakt sie nach, woraufhin er die Frage an sie zurückgibt. "Nein", lautet ihre eindeutige Antwort, bevor sie ihn auffordert, ehrlich zu antworten.
"Ich sage, ich glaube nicht", versucht er sich zu erklären, während sie ihm ins Wort fällt: "Ich bin ja auch eine ganz nette, tolle Frau", lobt sie sich selbst.
"Ja, Du bist so nett", raunt er ihr ein wenig verächtlich zu - das würde wohl nicht lange gutgehen.
Jimi und Yeliz sind die Eltern der dreijährigen Snow, die bislang noch nicht viel von ihrem Vater hatte. Aber warum hat der Sohn von Natascha Ochsenknecht (61) eigentlich seine Familie im Stich gelassen?
Jimi Blue Ochsenknecht hat gehofft, dass Yeliz Koc ihm noch eine Chance gibt
"Mir ging's mental einfach nicht ganz so gut, und mir war einfach alles zu viel. Ich habe auch den Kontakt zu meinen Freunden abgebrochen, zu meiner Familie", gibt der 33-Jährige preis.
In dieser Zeit habe er einfach alles abgeblockt, "da musste ich auch an mir arbeiten und die Zeit habe ich dann auch genutzt - vor allem die letzten ein, zwei Jahre", so Ochsenknecht.
Dann habe er sich gedacht: "Okay, jetzt versuche ich es noch mal, vielleicht habe ich da ja noch einmal eine Chance, dass mir Yeliz die Tür aufmacht und das hat sie zum Glück getan", zeigt sich der Promi-Sohn erleichtert.
Letztendlich war sie es dann ja auch, die für seine Kaution aufkam, die er ihr im Übrigen "zeitnah" zurückzahlen wird, wie Koc betont, ein Ultimatum habe sie ihm aber nicht gestellt. Natürlich spielte hierbei auch der Gedanke an die Show eine Rolle, gab Jimi Blue zu.
Letztendlich wurde es dann aber doch nichts mit einem gemeinsamen Auftritt bei der Reality-TV-Show, sodass Yeliz' Freundin Dilara Kruse (34) für den zu dieser Zeit inhaftierten Ochsenknecht-Sprössling einsprang.
Wie sich die Ladys bei "Forsthaus Rampensau" schlagen, könnt Ihr Euch ab sofort auf Abruf bei Joyn anschauen.
Titelfoto: Malin Wunderlich/dpa