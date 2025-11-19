Liebes-Comeback bei Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht? "Ich glaube ..."

Berlin - Ist der Haussegen wieder geradegerückt? Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Yeliz Koc (32) nähern sich nach ihrer Trennung langsam wieder an. Gibt es auch die Chance für eine neue Lovestory?

Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) haben nach ihrer Trennung wieder zueinandergefunden. © Malin Wunderlich/dpa

Das schließen beide eigentlich aus, wie sie in einem gemeinsamen Interview mit Joyn anlässlich der dritten Staffel von "Forsthaus Rampensau" verraten haben, obwohl ...

"Jimi würde bestimmt", ist sich die Mutter seines Kindes sicher und kann sich ein Lachen nicht verkneifen. "Willst Du nicht?", hakt sie nach, woraufhin er die Frage an sie zurückgibt. "Nein", lautet ihre eindeutige Antwort, bevor sie ihn auffordert, ehrlich zu antworten.

"Ich sage, ich glaube nicht", versucht er sich zu erklären, während sie ihm ins Wort fällt: "Ich bin ja auch eine ganz nette, tolle Frau", lobt sie sich selbst.

"Ja, Du bist so nett", raunt er ihr ein wenig verächtlich zu - das würde wohl nicht lange gutgehen.

Jimi und Yeliz sind die Eltern der dreijährigen Snow, die bislang noch nicht viel von ihrem Vater hatte. Aber warum hat der Sohn von Natascha Ochsenknecht (61) eigentlich seine Familie im Stich gelassen?