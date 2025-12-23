Jimi Blue verbringt Weihnachten mit Yeliz und Töchterchen Snow

Berlin - Weihnachten steht für Jimi Blue Ochsenknecht (33) dieses Jahr ganz im Zeichen der Familie: Die besinnlichen Tage will er mit Ex-Freundin Yeliz Koc (31) und ihrer gemeinsamen Tochter Snow (3) verbringen.

Jimi Ochsenknecht (33) und Yeliz Koc (31) probieren sich seit einiger Zeit als Patchwork-Familie. © Malin Wunderlich/dpa

Der frühere "Wilde Kerle"-Star lebt eigentlich in Dubai, pendelt aber seit Monaten regelmäßig nach Deutschland. Auch für das Weihnachtsfest kehrt Jimi Blue dem Schönen-und-Reichen-Biotop für einige Tage den Rücken und besucht Yeliz in Hannover.



Im "Bild"-Interview erklärte der Schauspieler: "Ich bin extra für die Weihnachtszeit und Silvester mit Yeliz und Snow nach Deutschland gekommen."

Auch am 27. Dezember, wenn Jimi Blue 34 Jahre alt wird, soll die große Party mit Freunden ausbleiben.

Das Gleiche gilt für den Jahreswechsel: "Ich habe mich ganz bewusst gegen eine Geburtstagsfeier mit Freunden entschieden oder dafür, an Silvester wieder irgendwo viel Geld auszugeben", sagt er dem Boulevardblatt.

Stattdessen plant der Ochsenknecht-Spross einen ruhigen Jahresabschluss im Kreis der Familie: "Ich möchte mit meiner Tochter das Jahr ausklingen lassen und gemeinsam mit ihr in das neue Jahr feiern."