Jimi Blue verbringt Weihnachten mit Yeliz und Töchterchen Snow
Berlin - Weihnachten steht für Jimi Blue Ochsenknecht (33) dieses Jahr ganz im Zeichen der Familie: Die besinnlichen Tage will er mit Ex-Freundin Yeliz Koc (31) und ihrer gemeinsamen Tochter Snow (3) verbringen.
Der frühere "Wilde Kerle"-Star lebt eigentlich in Dubai, pendelt aber seit Monaten regelmäßig nach Deutschland. Auch für das Weihnachtsfest kehrt Jimi Blue dem Schönen-und-Reichen-Biotop für einige Tage den Rücken und besucht Yeliz in Hannover.
Im "Bild"-Interview erklärte der Schauspieler: "Ich bin extra für die Weihnachtszeit und Silvester mit Yeliz und Snow nach Deutschland gekommen."
Auch am 27. Dezember, wenn Jimi Blue 34 Jahre alt wird, soll die große Party mit Freunden ausbleiben.
Das Gleiche gilt für den Jahreswechsel: "Ich habe mich ganz bewusst gegen eine Geburtstagsfeier mit Freunden entschieden oder dafür, an Silvester wieder irgendwo viel Geld auszugeben", sagt er dem Boulevardblatt.
Stattdessen plant der Ochsenknecht-Spross einen ruhigen Jahresabschluss im Kreis der Familie: "Ich möchte mit meiner Tochter das Jahr ausklingen lassen und gemeinsam mit ihr in das neue Jahr feiern."
Auf Instagram zeigen sich Jimi Blue und Yeliz inzwischen wieder vereint
Jimi Blue: Nur sechs Stunden von Dubai bis Hannover
Etwas stressig wurde es dann beim Thema Geschenke. Dafür habe er einen echten Shopping-Marathon hingelegt, verriet Jimi. "Ich war sechs Stunden lang Geschenke einkaufen – für Snow und für andere Familienmitglieder", so der 33-Jährige.
Ganz nach Deutschland zurückzukehren, kann sich der diesjährige Sieger bei "Promi Big Brother" aber aktuell nicht vorstellen. Zwar sei ihm die Familienzeit in Hannover sehr wichtig, doch Dubai bleibe vorerst sein Lebensmittelpunkt, betonte Jimi Blue Ochsenknecht.
Im Interview führte er aus: "Ich bin mindestens ein- bis zweimal im Monat in Deutschland, vor allem in Hannover, um meine Tochter zu besuchen. Das sind nur sechs Stunden Flug – kürzer, als mit dem Auto von Hamburg nach München zu fahren."
