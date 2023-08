Jochen Bendel und sein Matthias: Mit dieser E-Mail und 80 Euro begann ihre Liebe!

Jochen Bendel (55) und Matthias Pridöhl (37): Ihre Liebe begann mit dem Kauf einer Lederjacke. © Screenshot/Instagram/jochenbendel, Tobias Hase/dpa (Bildmontage)

Im Juni 2013 ersteigerte Matthias bei Jochen eine Lederjacke. Bei Instagram veröffentlichten sie zu ihrem Jubiläum nun ein Video, in dem die Screenshots ihrer E-Mails zu sehen sind.

"Lieber Jochen, hiermit bestätige ich, dass ich die von dir angebotene Lederjacke auf Kleiderkreisel für 80 Euro abkaufen möchte", schrieb Matthias da. Und die noch recht nüchterne Antwort von Jochen lautete: "Hiermit bestätigte ich den Kauf. Bezahlung bar, Selbstabholer. LG"

Als Matthias dann aber vor der Tür des Moderators stand, machte es offenbar Klick zwischen den beiden. Sie verliebten sich und nur drei Jahre später, im August 2016, gaben sie sich das Jawort am Starnberger See. Inzwischen hat es die beiden von München bis in den hohen Norden nach Cuxhaven gezogen, wo sie mit ihren Hunden leben - und offenbar immer noch so verliebt, wie am ersten Tag.

Zu ihrem zehnjährigen Jubiläum schrieb Matthias nun: "Ich würde es immer und immer wieder tun. Nur mit Dir ... bis zum Schluss!"

Und Fans freuten sich mit den beiden: "Wie süß", "Wünschen Euch weiterhin alles erdenklich Liebe" und "Alles Liebe zum Hochzeitstag", ist in einer Auswahl der Kommentare zu lesen.