Jochen Schropp nimmt Kontakt zu seinem verstorbenen Vater auf: "Okay, er ist da!"

Berlin - Vor 17 Jahren starb Jochen Schropps (46) Vater mit nur 59 Jahren an einer Krebserkrankung. Aus tiefer Trauer nahm der Moderator während der Coronapandemie über ein Medium Kontakt zu ihm auf.

Jochen Schropp (46) offenbarte, dass er über ein Medium Kontakt zu seinem Vater suchte. © Oliver Berg/dpa

Für Jochen Schropp ist es ein sehr sensibles und persönliches Thema. Er nahm Kontakt zu einer spirituellen Heilerin auf, um noch einmal mit seinem geliebten Vater sprechen zu können, wie er im Interview mit RTL verriet.

Anfangs war der 46-Jährige sehr skeptisch. Er ging davon aus, dass das Medium Gedanken lesen kann oder clevere Gesprächstechniken nutzt. Als sie dem Schauspieler explizite Details aus seinem und dem Leben seines Vaters erzählte, war ihm klar: Diese hätte sie nicht recherchieren können!

"Sie sagte, dass sie jetzt meinen Vater ruft. Dann sagte sie irgendwann 'Ich spüre Laub unter meinen Füßen, ich spüre Rinde an meinen Händen (...), kannst du damit was anfangen?", so Jochen. Daraufhin erzählte er, dass sein Papa im Vorstand des Naturschutzbundes und als Biologie-Lehrer tätig war.

"Ich war mit meinem Papa in der Woche mindestens zweimal im Wald, manchmal auch vier bis fünf Mal. Und dann wusste ich: Okay, er ist da!", offenbarte er.