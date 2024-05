Tochter von Jürgen Drews verheiratet? "Wir haben es getan"

Las Vegas (Nevada/USA) - Am Dienstag überraschte Joelina Drews (28) ihre Fans mit einem Hochzeitsvideo auf Instagram. Hat die Tochter von Jürgen Drews (79) wirklich geheiratet?

Joelina Drews (28) ist seit mehr als drei Jahren mit Adrian (29) zusammen. © Felix Hörhager/dpa

In dem Clip ist zu sehen, wie Joelina und ihr Freund Adrian Louis (29) bekleidet mit lässigem Jogging-Anzug von dem Mallorca-König zum Altar geführt werden. Im Anschluss traut ein Elvis-Imitator die beiden. Dazu schrieb die Sängerin: "Wir haben es getan." In den Kommentaren beglückwünschten Fans das junge Paar.

Hat die 28-Jährige etwa heimlich Ja gesagt? Schließlich ist es möglich, Ehen in Las Vegas auch in Deutschland anerkennen zu lassen.

Gegenüber der "Bild" klärte Joelina auf: "Das Ganze war eine Spaß-Aktion, weil ich die Szenerie in Las Vegas so lustig fand. Natürlich sind wir jetzt nicht wirklich verheiratet, auch wenn wir die Zeremonie bis zum Ende durchgezogen haben. Wir lassen das auch nicht in Deutschland beglaubigen."

Eine richtige Hochzeit schließt die Drews-Tochter mit ihrem Adrian, mit dem sie seit drei Jahren zusammen ist, jedoch nicht aus. Wenn es irgendwann so weit sein sollte, dann darf eine Person auf keinen Fall fehlen: "Ich würde nie heiraten, ohne dass meine Mama dabei ist."

Während des Amerika-Trips blieb Mama Ramona zu Hause in Deutschland. Sie selbst sei kein sonderlicher "USA-Fan", erzählte Joelina.