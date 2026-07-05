"Ich würde sterben!": Lebensnotwendige Krebs-OP von Jörg Dahlmann verschoben

Köln/Mainz - Keine guten Nachrichten von Sportkommentator-Legende Jörg Dahlmann : Die dringende Krebs-Operation beim 67-Jährigen musste verschoben werden.

Die lebensnotwendige Krebsoperation bei Jörg Dahlmann (67) muss verschoben werden. © Bildmontage: Instagram/joergdahlmann (Screenshots)

"Ich will euch updaten, was los ist", so der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer in seinem neuesten Instagram-Video.

"Die Operation ist zunächst einmal verschoben worden, weil noch mal ein paar Tests gemacht werden mussten", erklärt die Fußball-Stimme.

Wie Dahlmann weiter ausführt, komme ein sofortiger Eingriff aktuell nicht infrage, denn "der linke Leberlappen" sei zu klein.

"Bei mir sitzt der Tumor im rechten Leberlappen, der vollständig entfernt werden muss. Nun muss der linke Leberlappen aber die Funktion komplett übernehmen", macht der 67-Jährige weiter deutlich.

Würde man jetzt den vom Krebs befallenen rechten Leberlappen entfernen, sei das Risiko zu groß, dass die Restleber ihre Funktion nicht mehr erfüllen könne.

"Ich würde dann sterben", stellt Dahlmann klar.