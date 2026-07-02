Jörg Dahlmann: Dramatisches Update zu seiner schweren Krebs-Diagnose

Köln/Mainz - Anfang des Monats machte Sportreporter-Legende Jörg Dahlmann (67) seine vierte schwere Krebs-Diagnose öffentlich. Jetzt gibt es ein dramatisches Update.

Sportreporter-Legende Jörg Dahlmann (67) ist zum vierten Mal an Krebs erkrankt. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Wie der ehemalige "Dschungelcamp"-Kandidat im "Bild"-Interview offenbart, muss er sich zügig einer Operation unterziehen, denn: "Die Krebszellen vermehren sich schnell in dem kranken Organ."

Schon vor mehr als 20 Jahren hatte die Fußball-Stimme gegen Darmkrebs gekämpft und am Ende gesiegt. Diesmal hat es seine Leber erwischt. Ob er den Kampf diesmal auch gewinnen wird, weiß Dahlmann nicht.

"Natürlich habe ich Angst, aber ich bin auch zuversichtlich", erklärt er weiter. "Ich bin an der Uni-Klinik Mainz in besten Händen bei Professor Dr. Hauke Lang." Der Mediziner sei "der führende Experte in der Leberchirurgie".

Tatsächlich rennt die Zeit: Der eilende Eingriff ist am kommenden Donnerstag angesetzt. Dabei wird der vom Krebs befallene rechte Leberlappen Dahlmanns entfernt.

Im Anschluss soll der linke Leberlappen die Aufgaben des fehlenden Organteils übernehmen, so zumindest die Hoffnung der Ärzte.