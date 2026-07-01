Maite Kelly ermahnt Fotograf bei Konzert in Sachsen: "Das ist entwürdigend"

Löbau (Sachsen) - Da redet sie nicht um den heißen Brei herum! Im Rahmen des dritten Lausitzer Schlager-Sommer-Open-Airs brachte Maite Kelly (46) am Wochenende den Löbauer Messepark zum Beben. Doch bei einem Song musste die Schlagerqueen für eine saftige Ansage unterbrechen ...

Maite Kelly (46) trägt ihr Herz auf der Zunge. © Fabian Strauch/dpa

"Mach mal aus, mach mal aus", rief Kelly ihrem Team zu und plötzlich wurde es ganz still in der zuvor tosenden Halle. Grund für die abrupte Unterbrechung war ein Pressefotograf im Publikum, der die Sängerin mit einem großen Teleobjektiv fotografierte.

"Dass jeder ein Foto macht, das ist alles gut. Mit den Handys, alles süß", erklärte die 46-Jährige. Bilder, welche jede Pore sowie "jedes Pickelchen" zeigen, empfinde die Sängerin jedoch schlichtweg als unangenehm.

"Ich bin verschwitzt. Ich bin auch eine Frau. Ich bin keine eitle Frau, aber ich habe auch ein bisschen Würde und ein bisschen Stolz", so Kelly weiter. Derartige Schnappschüsse von sich wolle die Berlinerin mit irisch-amerikanischen Wurzeln einfach nicht im Internet sehen: "Das ist entwürdigend."

Social Media sei ohnehin eine Plattform, auf der es insbesondere Frauen schwer haben.