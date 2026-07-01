Maite Kelly ermahnt Fotograf bei Konzert in Sachsen: "Das ist entwürdigend"
Löbau (Sachsen) - Da redet sie nicht um den heißen Brei herum! Im Rahmen des dritten Lausitzer Schlager-Sommer-Open-Airs brachte Maite Kelly (46) am Wochenende den Löbauer Messepark zum Beben. Doch bei einem Song musste die Schlagerqueen für eine saftige Ansage unterbrechen ...
"Mach mal aus, mach mal aus", rief Kelly ihrem Team zu und plötzlich wurde es ganz still in der zuvor tosenden Halle. Grund für die abrupte Unterbrechung war ein Pressefotograf im Publikum, der die Sängerin mit einem großen Teleobjektiv fotografierte.
"Dass jeder ein Foto macht, das ist alles gut. Mit den Handys, alles süß", erklärte die 46-Jährige. Bilder, welche jede Pore sowie "jedes Pickelchen" zeigen, empfinde die Sängerin jedoch schlichtweg als unangenehm.
"Ich bin verschwitzt. Ich bin auch eine Frau. Ich bin keine eitle Frau, aber ich habe auch ein bisschen Würde und ein bisschen Stolz", so Kelly weiter. Derartige Schnappschüsse von sich wolle die Berlinerin mit irisch-amerikanischen Wurzeln einfach nicht im Internet sehen: "Das ist entwürdigend."
Social Media sei ohnehin eine Plattform, auf der es insbesondere Frauen schwer haben.
Video auf Instagram: Maite Kelly macht auf ihrem Konzert eine Ansage
Maite Kelly bittet Fotograf, Bilder zu löschen
Auch Maite Kelly selbst kennt unangebrachte Kritik im Netz und weiß, welchen Anfeindungen das weibliche Geschlecht ausgesetzt ist.
Unvorteilhafte Aufnahmen, die im Internet landen, können schnell aus dem Kontext gezogen werden. "Und ich werde dann einfach fertig gemacht", fürchtete die Blondine. "Ich bin schon ein Dickerchen. Man muss nicht noch mehr drauflegen."
Aus diesem Grund bat sie den Fotografen, die Bilder zu löschen. Für ihre ernsten Worte erntete das ehemalige "Kelly Family"-Mitglied Jubelrufe und Applaus.
Später kursierte auf Instagram folgendes Statement: "Für den betreffenden Pressefotografen lag eine Genehmigung vor, während der ersten drei Songs zu fotografieren. Leider hat er sich nicht an diese klare Vereinbarung gehalten [...]."
Titelfoto: Fabian Strauch/dpa