Vor lebensnotwendiger OP: Jörg Dahlmann appelliert an seine Fans

Köln/Mainz - Sportreporter-Legende Jörg Dahlmann (67) kämpft zum vierten Mal in seinem Leben gegen den Krebs. Kurz vor der dringenden Operation richtet er einen Appell an seine Fans.

Jörg Dahlmann (67) steht eine lebensnotwendige Operation aufgrund einer Krebserkrankung bevor. © IMAGO / BOBO

"Bitte, bitte keine Besuche! Und auch keine Blumen schicken!", macht die Fußball-Stimme in einem neuen Instagram-Video klar.

Zudem wisse der ehemalige "Dschungelcamp"-Kandidat, dass es ein schwerer Weg werde, aber er sei dank "des besten Leber-Chirurgen in Deutschland, Prof. Hauke Lang und seinem Ärzteteam" zuversichtlich.

"Die nächste Zeit werde ich auf der Intensivstation verbringen. Ich wünschte, das alles wäre Vergangenheit und ich könnte wieder mit Freude am normalen Leben teilhaben. Danke an alle, die mir bisher auf dem Weg hierhin geholfen haben", lässt Dahlmann wissen.

Insbesondere gelte sein Dank den Ärzten, die ihn auf diesem Weg begleitet haben. Aber natürlich auch an seine beiden Kinder und "an meinen wunderbaren Sonnenschein."

"Bitte Besuche mit Claudia absprechen! Ich möchte nach der OP erstmal etwas Ruhe haben. Ich danke Euch für Euer Verständnis", erklärt der Sportreporter.