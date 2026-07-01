Vor lebensnotwendiger OP: Jörg Dahlmann appelliert an seine Fans
Köln/Mainz - Sportreporter-Legende Jörg Dahlmann (67) kämpft zum vierten Mal in seinem Leben gegen den Krebs. Kurz vor der dringenden Operation richtet er einen Appell an seine Fans.
"Bitte, bitte keine Besuche! Und auch keine Blumen schicken!", macht die Fußball-Stimme in einem neuen Instagram-Video klar.
Zudem wisse der ehemalige "Dschungelcamp"-Kandidat, dass es ein schwerer Weg werde, aber er sei dank "des besten Leber-Chirurgen in Deutschland, Prof. Hauke Lang und seinem Ärzteteam" zuversichtlich.
"Die nächste Zeit werde ich auf der Intensivstation verbringen. Ich wünschte, das alles wäre Vergangenheit und ich könnte wieder mit Freude am normalen Leben teilhaben. Danke an alle, die mir bisher auf dem Weg hierhin geholfen haben", lässt Dahlmann wissen.
Insbesondere gelte sein Dank den Ärzten, die ihn auf diesem Weg begleitet haben. Aber natürlich auch an seine beiden Kinder und "an meinen wunderbaren Sonnenschein."
"Bitte Besuche mit Claudia absprechen! Ich möchte nach der OP erstmal etwas Ruhe haben. Ich danke Euch für Euer Verständnis", erklärt der Sportreporter.
Jörg Dahlmann ist vor der Operation Angst und Bange
Jetzt wolle der 67-Jährige nur noch, dass seine treuen Anhänger die Daumen drücken, damit die Restleber nach Entfernung des rechten Leberlappens wieder ordentlich funktioniere.
"Ich habe Angst! Aber ich bin auch zuversichtlich! Hauptsache am Ende des Tunnels ist Licht! Ich danke Euch allen für die Unterstützung!", gesteht der langjährige Kommentator.
Entschuldigen wolle er sich jedoch bei allen die er als Reporter genervt habe. "Ich habe meinen Job immer mit und Inbrunst und Freude gemacht. Und auch Reality-TV hat mir riesigen Spaß bereitet. Und da habe ich noch viel vor", macht Dahlmann klar.
Anfang des Monats hatte die Sportreporter-Legende seine vierte schwere Krebs-Diagnose öffentlich gemacht.
Dass Dahlmann so häufig an Krebs erkrankt, liegt am Lynch-Syndrom, einem Gen-Defekt, der das Risiko einer Erkrankung massiv erhöht. Schon sein Vater, Großvater und Onkel erkrankten an Darm- oder Magenkrebs und starben später daran.
Titelfoto: IMAGO / BOBO