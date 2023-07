Johannes Oerding muss aus Zug evakuiert werden - Schafft er es noch zum Konzert?

Hamburg - Musiker Johannes Oerding (41, "An guten Tagen") ist derzeit auf großer Tour. Nächster Halt: Dinslaken in Nordrhein-Westfalen . Falls ihm jetzt nicht ein Baum einen Strich durch die Rechnung macht.

Nach einigen Stunden Wartezeit sollte der Zug schließlich evakuiert werden, so Johannes Oerding am frühen Abend in einem Story-Update. "Wohin, weiß ich noch nicht", lachte der 41-Jährige. "Aber ich denke, ich bin morgen Abend pünktlich in Dinslaken auf der Bühne", beruhigte er seine Fans.

Tröstlich: Der Sänger unterhalte sich in der Zwischenzeit ganz gut, denn eine Schulklasse befinde sich ebenfalls mit ihm im Zug. Sie hätten viele Fragen an Mark Forster (40), schmunzelte Oerding und zeigte dabei mit dem Finger auf sich. Ups. Da wurde der "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert"-Gastgeber offenbar verwechselt.

Umweltfreundlich reiste der 41-Jährige am Donnerstagmittag im Zug zum nächsten Auftritt nach NRW. Allerdings nicht ohne Zwischenfälle, wie der Musiker seinen rund 404.000 Followern in seiner Instagram-Story verriet.

Derzeit ist Johannes Oerding auf großer "Plan A Open Airs 2023"-Tour. Nach seinem Auftritt am 14. Juni in Dinslaken - ausverkauft - stehen noch weitere Konzerte unter anderem in Fulda, Köln und gleich dreimal in seiner Wahlheimat Hamburg an.

