Johnny Depp kommt nach Köln! Das ist der Grund

Köln - Auf der Leinwand macht Superstar Johnny Depp (62) seit Jahrzehnten eine gute Figur. Was weit weniger bekannt ist: Der 62-Jährige ist auch Teil der "Hollywood Vampires", einer der bekanntesten Promi -Rockbands überhaupt.

Hollywood-Star Johnny Depp (62) ist den Meisten als Schauspieler bekannt. (Archivbild) © Alberto Pezzali/Invision/AP/dpa

Im Rahmen ihrer neuen Europa- und UK-Tour im kommenden August besucht die Band um Depp, Alice Cooper (77), Joe Perry (Aerosmith, 75) und Tommy Henriksen (Crossbone Skully und Gitarrist von Alice Cooper, 61) nun auch Deutschland.

Neben Nürnberg und Hamburg macht die Gruppe am 28. August dann auch in der Kölner Lanxess-Arena Halt. Das hat Deutschlands größte Indoor-Multifunktionsarena am Freitag bekannt gegeben.

Zuletzt waren die "Hollywood Vampires" im Jahr 2023 in Europa unterwegs. Auf der Bühne präsentierten sie neben einigen der größten Rock-Klassiker wie "Heroes" von David Bowie (†69), "School’s Out" von Alice Cooper und "Walk This Way" von Aerosmith auch Eigenkompositionen wie "Rise".

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass sich die Promi-Band 2015 gegründet hat? "Am Anfang ging es uns darum, unsere in den siebziger Jahren verstorbenen, trinkfesten Freunde zu ehren: Jimi Hendrix (†27), John Bonham (†32), Jim Morrison (†27) und all die anderen", offenbarte Alice Cooper einst im Interview mit dem US-Magazin "Newsweek".