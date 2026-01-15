Bau-Pfusch an Joko Winterscheidts Villa? TV-Star streitet vor Gericht um viel Geld

München - Moderator Joko Winterscheidt (47) zieht wegen massiver Baumängel an seiner Villa im Münchner Nobelviertel Bogenhausen vor Gericht – es geht um viel Geld.

Joko Winterscheidt (47) hat Gerichtsstreit wegen seiner Münchner Villa. © Christoph Reichwein/dpa

Der TV-Star verklagt Architekten und Bauträger vor dem Landgericht München I. Insgesamt laufen gleich vier Verfahren, der Streitwert summiert sich auf rund 678.000 Euro. Das bestätigte eine Gerichtssprecherin gegenüber der "tz".

Der erste Prozesstermin fand am Mittwoch statt. Joko Winterscheidt erschien persönlich, überließ aber hauptsächlich seinem Anwalt Torsten Ilgner das Reden. Er ist unter anderem auf Immobilienrecht und privates Bau- und Architektenrecht spezialisiert.

Im ersten Verfahren forderte Winterscheidt rund 75.000 Euro. Konkret ging es um einen Vorschuss von gut 62.000 Euro für Mängelbeseitigungen sowie mehr als 12.000 Euro Schadenersatz für Gutachter- und Architektenkosten. Mehrere Sachverständige sagten vor Gericht aus.

Seit fünf Jahren wohnt der Entertainer zusammen mit seiner Ehefrau Lisa Sauer und Tochter Mila-Marie (15) in dem Neubau in München, wie die "tz" weiter berichtet.