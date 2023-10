Joy Denalane und Max Herre starten in neue Lebensphase

Joy Denalane (50) lebte zwischen 2007 und 2011 getrennt von Max Herre (50). © Roberto Pfeil/dp/dpa

"Ich erlebe eine ganz neue Lebensphase, weil die Kinder aus dem Haus sind. Mein Mann und ich begegnen uns seitdem von einer ganz neuen Seite und das ist total interessant", sagte die Musikerin im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

"Natürlich kennen wir uns mehr oder weniger in- und auswendig, aber jetzt ist es noch einmal eine andere Phase. Wir sind 1999 zusammengekommen und waren 2000 dann schon früh Eltern. Da hatten wir wenig Zeit, als Paar ohne Familienanhang zu leben und durch die Welt zu gehen", erklärte die 50-Jährige, die zwischen 2007 und 2011 getrennt von Herre (50) lebte.

Vom neuen Lebensabschnitt und der neu gewonnenen Freiheit handelt auch der Song "Hideaway" auf ihrem sechsten Album "Willpower", das am Freitag (6.10.) erscheint. Wie bereits bei früheren Alben hat Denalane auch die neue Platte zusammen mit Herre produziert. Die berufliche Zusammenarbeit mit ihrem Mann sei "eigentlich die ganze Zeit win-win", findet die gebürtige Berlinerin.

Und was sind nun die Pläne des Paares? "Wir haben immer gedacht, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, gehen wir ganz viel auf Reisen. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass wir mehr arbeiten denn je. Ich glaube, wir haben nie so viel gearbeitet wie in dieser jetzigen Phase unseres Lebens."