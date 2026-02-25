Laura Wontorra wünscht sich Kurzhaarfrisur, dann enthüllt sie ihren neuen Look
Köln - Am 26. Februar wird Laura Wontorra 37 Jahre alt. Kurz vor ihrem Geburtstag wagte die beliebte Moderatorin eine Veränderung auf ihrem Kopf.
Vor der Kamera steht die Sportjournalistin regelmäßig im Rampenlicht. Auf Instagram zeigt sie zudem auch optisch, wie wandelbar und offen sie für Experimente ist. Und so begeisterte "Wonti" ihre Fans jetzt mit einem neuen, frischen Haarschnitt.
Im Rahmen eines kurzen Videos nahm sie ihre rund 580.000 Follower einfach mit zum Friseur. "Ich werde [...] blutjunge 37", kündigt sie in dem Clip an, dann bittet sie den Scherenakrobaten ihres Vertrauens um "eine blonde Kurzhaarfrisur".
Der Coiffeur zeigt sich dem Wunsch gegenüber durchaus aufgeschlossen. "So Scooter-Vibes", lautet sein erster Kommentar, bevor Laura den mit Spannung erwarteten Countdown für die bevorstehende Verwandlung startet.
Nur einen Wimpernschlag später offenbarte sie das Ergebnis, welches gar nichts mit H. P. Baxxter (61) gemeinsam hat. "Wonti" entschied sich für einen modernen und gepflegten Look, der weiterhin ihre Natürlichkeit unterstreicht.
"Von Dosenbier bis Champagner": So lebt Laura Wontorra ihr Leben
Auch wenn eine radikale Typ-Veränderung ausblieb, so sind ihre Haare jetzt doch deutlich kürzer als zuvor. Eine Frisur à la Hailey Bieber (29), die Laura in diesem Zusammenhang als ihren "forever girl Crush" betitelte. Ihren Fans gefällt die neue Frisur jedenfalls sehr.
Über ihre schier unerschöpfliche Wandelbarkeit sagte Laura jüngst im "Nie & nimmer"-Podcast: "Von Dosenbier bis Champagner, von Fankurve im Fußballstadion bis High Heels und rotem Teppich auf einer Berlinale-Gala. So lebe ich mein Leben."
"Ich liebe Mode, ich liebe Fashion", betonte die 36-Jährige, die schon als Teenagerin im Rampenlicht stand, im Podcast-Talk. Dann schob sie noch hinterher: "Ich sage immer: Als moderne Frau solltest du alles können."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/laurawontorra (Screenshot), Hannes P. Albert/dpa