Beim Ausräumen ihrer kleinen Farm: Judith Rakers macht bewegende Entdeckung
Hamburg/Rügen - Judith Rakers (50) nimmt ihre Community seit Monaten bei ihrem Umzug von Hamburg nach Rügen auf Social Media mit. Ihre kleine Farm in der Hansestadt ließ sie damit zurück. Doch beim Ausräumen der Farm machte die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin eine süße Entdeckung.
"Na, wer ist das kleine Mädchen im Garten wohl?", schreibt Rakers zu den beiden Fotos, die sie am Mittwoch auf ihrem Instagram-Profil teilte.
Zu sehen ist die kleine Judith als Kind. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht steht das kleine Mädchen im Garten vor zahlreichen bunten Blumen. Ob Rakers damit bereits in jungen Jahren eine Vorliebe fürs Gärtnern hatte?
Ein weiterer Schnappschuss zeigt die heute 50-Jährige ebenfalls als Kind: Eng umschlungen mit einem wuscheligen Vierbeiner sitzt Rakers dabei auf dem Gras.
"Der Hund hieß übrigens Jacky. Und war mein allerbester Freund", erklärt die "3nach9"-Moderatorin zu dem Foto weiter.
"Er war von Anfang an meiner Seite und hätte mich mit seinem Leben beschützt ..." Doch das Leben von Jacky nahm irgendwann ein Ende. Wie alt der Vierbeiner letztendlich wurde, verrät die 50-Jährige nicht.
Judith Rakers: Kater Jack ist nach verstorbenem Hund benannt
Als liebevolle Erinnerung an ihren treuen Begleiter hat sich die Moderatorin etwas einfallen lassen: "Mein Kater Jack, genannt Jacky, ist nach ihm benannt. Weil ich diesem wunderbaren Hund so dankbar bin für all die Liebe, die er mi[r] sieben Jahre lang geschenkt hat."
Neben Kater "Jack the Swiffer", wie Rakers ihn nennt, lebt unter anderem auch Katze "Luise Trenker" bei der 50-Jährigen.
Doch ihren geliebten Hund hat Rakers bis heute nicht vergessen. "Ich denke immer noch sehr oft an ihn", gesteht sie abschließend.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa