Beim Ausräumen ihrer kleinen Farm: Judith Rakers macht bewegende Entdeckung

Hamburg/Rügen - Judith Rakers (50) nimmt ihre Community seit Monaten bei ihrem Umzug von Hamburg nach Rügen auf Social Media mit. Ihre kleine Farm in der Hansestadt ließ sie damit zurück. Doch beim Ausräumen der Farm machte die ehemalige " Tagesschau "-Sprecherin eine süße Entdeckung.

Judith Rakers (50) teilte Schnappschüsse aus ihrer Kindheit auf Instagram. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

"Na, wer ist das kleine Mädchen im Garten wohl?", schreibt Rakers zu den beiden Fotos, die sie am Mittwoch auf ihrem Instagram-Profil teilte.

Zu sehen ist die kleine Judith als Kind. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht steht das kleine Mädchen im Garten vor zahlreichen bunten Blumen. Ob Rakers damit bereits in jungen Jahren eine Vorliebe fürs Gärtnern hatte?

Ein weiterer Schnappschuss zeigt die heute 50-Jährige ebenfalls als Kind: Eng umschlungen mit einem wuscheligen Vierbeiner sitzt Rakers dabei auf dem Gras.



"Der Hund hieß übrigens Jacky. Und war mein allerbester Freund", erklärt die "3nach9"-Moderatorin zu dem Foto weiter.

"Er war von Anfang an meiner Seite und hätte mich mit seinem Leben beschützt ..." Doch das Leben von Jacky nahm irgendwann ein Ende. Wie alt der Vierbeiner letztendlich wurde, verrät die 50-Jährige nicht.