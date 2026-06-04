Wo ist Judith Rakers? Rätsel um Ex-"Tagesschau"-Sprecherin startet wieder
Hamburg/Rügen - Es geht wieder los! Judith Rakers (50) führt ihre Tradition fort und animiert ihre Fans wieder zum Rätselraten. Wo sich die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin diesmal befindet?
"So ihr Lieben. Ich bin bereit für ein neues Reiserätsel und ich hoffe, ihr auch", beginnt die 50-Jährige ihr neuestes Instagram-Video. Zu sehen ist die Moderatorin in einer Art Garten oder Park, umgeben von zahlreichen Bäumen.
Zudem trägt Rakers im Video eine luftige rosa Bluse, was auf eher sommerliche Temperaturen hinweisen dürfte.
Ganz im Gegenteil zu ihrem letzten Reiserätsel. Dort verschlug es die 50-Jährige nämlich in die Eiseskälte nach Lappland.
"Es geht los mit den ersten Hinweisen. Ich befinde mich hier an einem Ort mit ganz viel Natur", erklärt Rakers weiter. "Man hört im Hintergrund aber auch Geräusche der Stadt. Ihr könnt euch die Vegetation mal anschauen." Ob die Bäume und Sträucher im Hintergrund Fans direkt den richtigen Ort erraten lassen?
Doch es gibt noch weitere Hinweise. "Dieser Ort, wo ich bin, ist umgeben von Wasser – es ist also eine Insel. Und es gibt hier relativ viele kleine Inseln." Als letztes Indiz präsentiert Rakers ihr persönliches Highlight aus der Umgebung, in der sie sich in dem Video befindet.
"Hier wurde ein angeschwemmtes Schiffswrack genommen und zum Kräuterbeet umfunktioniert", so die Moderatorin aufgeregt. Tatsächlich ragen aus einem kleinen blau-weiß gestreiften Holzboot verschiedenste Arten von Grün.
Judith Rakers gibt Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort: Fans haben Vermutungen
Rosmarin, Salbei, Minze, Thymian – die Kräuter wachsen vor allem sehr üppig. Ein Hinweis auf die klimatischen Bedingungen vor Ort? Auf Rügen würde das Gewächs vermutlich nicht ganz so prächtig wachsen, erklärt Rakers weiter. Dennoch zeigt sie sich von dem ausgefallenen Beet inspiriert und kündigt direkt an, ein Gartenprojekt dieser Art auf ihrer Farm auf Rügen ebenfalls angehen zu wollen.
Die ersten Vermutungen, wo sich die 50-Jährige befindet, kursieren bereits. Vor allem griechische oder kroatische Inseln werden häufig in der Kommentarspalte unter dem Beitrag genannt.
Hintergrund des neuen Reiserätsels dürfte eine neue Folge der Reisereportage "Wunderschön" für den WDR sein. Dafür besucht Rakers regelmäßig besondere Orte, vornehmlich in Europa, und lässt bei den Zuschauern mindestens einen Hauch Fernweh aufkommen.
Ob es sich bei ihrer aktuellen Reise tatsächlich wieder um einen Aufenthalt für einen Reportage-Dreh handelt, wird sich wohl noch zeigen. Und auch das Rätselraten dürfte wohl noch ein bisschen weitergehen, bis es die Auflösung gibt. "Das waren die ersten Hinweise, es folgen noch weitere", so Rakers abschließend.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot Instagram/judith_rakers