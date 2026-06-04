Wo ist Judith Rakers? Rätsel um Ex-"Tagesschau"-Sprecherin startet wieder

Hamburg/Rügen - Es geht wieder los! Judith Rakers (50) führt ihre Tradition fort und animiert ihre Fans wieder zum Rätselraten. Wo sich die ehemalige " Tagesschau "-Sprecherin diesmal befindet?

In ihrem Instagram-Video gibt Judith Rakers (50) Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort. © Fotomontage: Screenshot Instagram/judith_rakers

"So ihr Lieben. Ich bin bereit für ein neues Reiserätsel und ich hoffe, ihr auch", beginnt die 50-Jährige ihr neuestes Instagram-Video. Zu sehen ist die Moderatorin in einer Art Garten oder Park, umgeben von zahlreichen Bäumen.

Zudem trägt Rakers im Video eine luftige rosa Bluse, was auf eher sommerliche Temperaturen hinweisen dürfte.

Ganz im Gegenteil zu ihrem letzten Reiserätsel. Dort verschlug es die 50-Jährige nämlich in die Eiseskälte nach Lappland.

"Es geht los mit den ersten Hinweisen. Ich befinde mich hier an einem Ort mit ganz viel Natur", erklärt Rakers weiter. "Man hört im Hintergrund aber auch Geräusche der Stadt. Ihr könnt euch die Vegetation mal anschauen." Ob die Bäume und Sträucher im Hintergrund Fans direkt den richtigen Ort erraten lassen?

Doch es gibt noch weitere Hinweise. "Dieser Ort, wo ich bin, ist umgeben von Wasser – es ist also eine Insel. Und es gibt hier relativ viele kleine Inseln." Als letztes Indiz präsentiert Rakers ihr persönliches Highlight aus der Umgebung, in der sie sich in dem Video befindet.

"Hier wurde ein angeschwemmtes Schiffswrack genommen und zum Kräuterbeet umfunktioniert", so die Moderatorin aufgeregt. Tatsächlich ragen aus einem kleinen blau-weiß gestreiften Holzboot verschiedenste Arten von Grün.