Wo ist Judith Rakers? Rätsel um Ex-"Tagesschau"-Sprecherin gelöst!

Rügen/Italien - Vor wenigen Tagen startete Judith Rakers (50) ein neues Reiserätsel . Wie bei den letzten Malen auch, gab die Ex-" Tagesschau "-Sprecherin dabei mehrere Hinweise auf Social Media, wo sich die 50-Jährige aktuell aufhält. Jetzt gibt es die Auflösung.

Judith Rakers (50) löst das Reiserätsel mit einem Video-Zusammenschnitt auf Instagram auf. © Fotomontage: Screenshot Instagram/judith_rakers

Zuvor hatten Fans in den Kommentaren wild um den Aufenthaltsort der Moderatorin spekuliert. Kroatische oder griechische Inseln wurden dabei nach dem ersten Hinweis häufig genannt. Doch damit lag die Community falsch! Die richtige Antwort: "Wir drehen in Norditalien - in der Region Friaul um Trieste", löst Rakers in ihrem neuesten Instagram-Beitrag auf.

"Eine unglaublich schöne Region, in der ich vorher noch nie gewesen bin. Da hab ich ganz schön was verpasst", schreibt die 50-Jährige weiter. Dazu teilt sie einen Zusammenschnitt aus Clips, die das Meer, Berge und viel Landschaft zeigen.

Hintergrund des Drehs dürfte eine neue Folge der Reisereportage "Wunderschön" für den WDR sein. Dafür besucht Rakers regelmäßig besondere Orte, vornehmlich in Europa, und lässt bei den Zuschauern mindestens einen Hauch Fernweh aufkommen.

"Also - falls ihr Urlaubs-Inspiration mögt, dann schaut euch die fertige Reportage an. Sie wird wahrscheinlich im August oder September ausgestrahlt." Während das Reiserätsel nun gelöst ist, sind die Dreharbeiten vor Ort jedoch noch nicht abgeschlossen.

"Morgen geht’s mit dem Kanu auf Tour und übermorgen geht’s auf dem Pferderücken weiter", kündigt sie weiter an. Als Pferdebesitzerin sicher ein Highlight für die 50-Jährige. Auf ihrer Farm auf Rügen hält die Moderatorin nämlich zwei Pferde: die Stute Sazou und ihren Nachwuchs Charlie.