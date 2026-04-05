Judith Rakers mit schockierender Beichte: Als Kind entkam sie zweimal einer Entführung

Hamburg - Was für grausame Erzählungen! Die ehemalige Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers (50) wäre als Kind beinahe entführt worden, zum Glück reagierte sie aber genau richtig.

Ex-Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers (50) wäre als Kind fast zweimal entführt worden. © Sina Schuldt/dpa

In der neuesten Folge ihres Podcasts "Barborie und Rakers" mit Ariana Baborie (38) berichtete die 50-Jährige von zwei Situationen in jungem Alter, die sie als "Fast-Entführung" bezeichnete.

Die erste gruselige Situation hatte sich ereignet, als Rakers noch ein Kind war. Auf dem Heimweg von der Bushaltestelle aus hatte plötzlich ein Auto neben ihr angehalten. Aus diesem heraus war sie von einem Mann angesprochen worden. Laut der Moderatorin war der Fahrer freundlich und schien auf den ersten Blick harmlos zu sein.

Doch dann erzählte er ihr, er habe eine Wette laufen, so ihre Erinnerungen, dafür brauche er ihre Hilfe. Rakers sollte ihn als Frau verkleiden und ein Foto machen. Als der Mann das junge Mädchen versuchte, näher an seinen Wagen zu locken, kam ihr das komisch vor.

"Ich habe auch Sicherheitsabstand gehalten zu diesem Fenster, weil Papa immer gesagt hat, wenn dich einer anquatscht, nicht so nah an die Tür gehen, dass er dich packen kann", erklärte sie.

Der Mann zeigte ihr daraufhin einen Fotoapparat und wollte mit ihr zu sich nach Hause fahren. "Dann würde ich ihm Sachen von mir anziehen und dann würde er ein Foto machen und dann würde er 20 Mark verdienen", erinnerte sie sich an die grausige Situation. Die Hälfte des Geldes wollte er ihr im Anschluss übergeben.