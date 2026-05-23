"Trinkst du da gerade Urin?": Judith Rakers sorgt bei Podcast-Kollegin für Schock
Hamburg/Rügen - Irritation macht sich breit: Direkt zu Beginn ihrer neuesten Podcastfolge von "Baborie & Rakers – Was war los gewesen?" macht Ariana Baborie (38) eine kuriose Entdeckung auf dem Tisch von Judith Rakers (50).
Auslöser ist ein Glas mit einer trüben, gelblichen Flüssigkeit, das die Ex-"Tagesschau"-Sprecherin vor sich stehen hat. Als der Blick von Baborie auf das Getränk fällt, fragt die 38-Jährige ihre Podcast-Kollegin: "Trinkst du da gerade eine Urinprobe?", so die Moderatorin. "Judith hat sich gerade ein Glas trüber, gelber Flüssigkeit an den … Was ist das denn?"
Doch statt die Situation direkt aufzuklären, geht Rakers auf die Beobachtung der 38-Jährigen voll ein: "Ich habe das Buch von Nina Ruge gelesen, dass man sein Morgen-Urin trinken soll, weil das gut ist für die Haut." Die Reaktion von Baborie lässt nicht lange auf sich warten: "Oh mein Gott!", entgegnet sie entsetzt.
Kurze Zeit später dann endlich die Auflösung: Nach Angaben der 50-Jährigen handle es sich bei der Flüssigkeit in ihrem Glas nicht um Urin. Das Getränk stamme vielmehr aus einem Hotel-Automaten und sei schlicht Kokosnusswasser. Ganz ausgeräumt sind die Zweifel damit allerdings nicht.
Baborie hakt nach: "Ich dachte, das wäre durchsichtig?" Auch Rakers zeigt sich überrascht über die Optik des Getränks und erklärt, dass sie Kokosnusswasser normalerweise klar oder höchstens leicht milchig kenne. Demnach könne sie die anfängliche Irritation von Baborie durchaus nachvollziehen.
"Dieses hier sieht tatsächlich aus wie eine sehr trübe Urinprobe", gesteht die "3nach9"-Moderatorin.
Judith Rakers über Podcast mit Ariana Baborie: "Es ist unsere letzte Folge"
Im weiteren Verlauf vermutet Baborie sogar, das Getränk könnte aufgrund seiner Farbe abgelaufen sein. Doch auch diese Vermutung weist Rakers zurück. Es sei noch ein ganzes Jahr haltbar, zudem stehe eindeutig auf der Verpackung: "100 Prozent Kokosnusswasser. Da steht nichts von Urin oder Harnstoffen."
Dennoch ist die Lust auf das Getränk nach dem Vergleich endgültig dahin. "Irgendwie schmeckt es mir nicht mehr, seitdem du es mit einer Urinprobe verglichen hast", gesteht Rakers und ergänzt: "Jetzt finde ich es auch ein bisschen eklig."
Trotz dieser skurrilen Getränkedebatte beginnt die Episode eigentlich mit einem ernsteren Unterton. Baborie hatte die Hörer bereits vor ihrer Flüssigkeits-Beobachtung darauf hingewiesen, dass es sich bei der aktuellen Folge (22. Mai) um eine "ganz besondere" Podcast-Ausgabe handelt.
Der Grund: "Es ist unsere letzte Folge", erklärt Rakers sichtbar bewegt. Nach Angaben der beiden Moderatorinnen geht der Podcast zunächst in eine Sommerpause. Ob das Format danach zurückkehrt oder möglicherweise sogar ganz endet, ist derzeit noch offen.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa