"Trinkst du da gerade Urin?": Judith Rakers sorgt bei Podcast-Kollegin für Schock

Hamburg/Rügen - Irritation macht sich breit: Direkt zu Beginn ihrer neuesten Podcastfolge von "Baborie & Rakers – Was war los gewesen?" macht Ariana Baborie (38) eine kuriose Entdeckung auf dem Tisch von Judith Rakers (50).

In ihrer neuesten Podcast-Folge sorgt ein wie Urin aussehendes Getränk von Judith Rakers für Irritation bei ihrer Kollegin. (Archivfoto) © Sina Schuldt/dpa

Auslöser ist ein Glas mit einer trüben, gelblichen Flüssigkeit, das die Ex-"Tagesschau"-Sprecherin vor sich stehen hat. Als der Blick von Baborie auf das Getränk fällt, fragt die 38-Jährige ihre Podcast-Kollegin: "Trinkst du da gerade eine Urinprobe?", so die Moderatorin. "Judith hat sich gerade ein Glas trüber, gelber Flüssigkeit an den … Was ist das denn?"

Doch statt die Situation direkt aufzuklären, geht Rakers auf die Beobachtung der 38-Jährigen voll ein: "Ich habe das Buch von Nina Ruge gelesen, dass man sein Morgen-Urin trinken soll, weil das gut ist für die Haut." Die Reaktion von Baborie lässt nicht lange auf sich warten: "Oh mein Gott!", entgegnet sie entsetzt.

Kurze Zeit später dann endlich die Auflösung: Nach Angaben der 50-Jährigen handle es sich bei der Flüssigkeit in ihrem Glas nicht um Urin. Das Getränk stamme vielmehr aus einem Hotel-Automaten und sei schlicht Kokosnusswasser. Ganz ausgeräumt sind die Zweifel damit allerdings nicht.

Baborie hakt nach: "Ich dachte, das wäre durchsichtig?" Auch Rakers zeigt sich überrascht über die Optik des Getränks und erklärt, dass sie Kokosnusswasser normalerweise klar oder höchstens leicht milchig kenne. Demnach könne sie die anfängliche Irritation von Baborie durchaus nachvollziehen.

"Dieses hier sieht tatsächlich aus wie eine sehr trübe Urinprobe", gesteht die "3nach9"-Moderatorin.