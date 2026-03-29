Als Kind: Judith Rakers wurde "Opfer von einem Mann im Wald"

Judith Rakers schildert in ihrem Podcast schockierende Erlebnisse aus ihrer Kindheit. Unter anderem ist ihr ein Mann im Wald begegnet, der sie belästigte.

Von Jana Steger

Hamburg/Rügen - Der Fall um Collien Fernandes (44) sorgt weiterhin für Schlagzeilen und bringt nun auch andere prominente Stimmen dazu, über eigene Erfahrungen zu sprechen. Darunter auch Ex-"Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (50).

Judith Rakers (50) schildert in ihrem Podcast schockierende Erlebnisse aus ihrer Kindheit. (Archivfoto) © Sina Schuldt/dpa "Ich bin als Kind schon mal Opfer geworden von einem Mann im Wald, der mich bedroht hat mit seinem Hund", berichtet die 50-Jährige in ihrem Podcast "Baborie & Rakers – Was war los gewesen?". Damals sei sie erst etwa sieben Jahre alt gewesen. Der Mann habe sie am Arm gepackt und daraufhin sich selbst mit ihrem Arm unangemessen berührt. Für Rakers war es "die schlimmste Situation". Die Angst sitzt tief: Bis heute fürchtet sie sich wegen der Situation im Wald vor einer bestimmten Hunderasse. Der Täter habe sie damals mit einem Schäferhund bedroht. Die Reaktion von Podcast-Kollegin Ariana Baborie (38) lässt keinen Zweifel daran, wie bewegend diese Erinnerungen sind: "Oh Gott, Judith, ich heule gleich", sagt sie erschüttert. Rakers vertraute sich damals sofort ihren Eltern an. Wenige Wochen später meldete sich die Polizei. Das Ergebnis: Der Täter wurde gefasst. Zu einer Gegenüberstellung kam es allerdings nicht, offenbar weil der Mann bereits durch andere, noch schwerwiegendere Taten aufgefallen war.

Judith Rakers erlebte viele Situationen mit Männern, "die brenzlig waren"