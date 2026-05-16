Kurz vor ESC-Finale - Judith Rakers übt scharfe Kritik: "Finde das fürchterlich!"

Hamburg/Rügen - Am Samstagabend ist es so weit: Das Finale des "Eurovision Song Contests" steht an. Kurz vor dem großen Showdown spricht Judith Rakers (50) ihre Unterstützung für den deutschen Beitrag von Sarah Engels (33) aus. Die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin geht dabei sogar deutlich mit deutschen ESC-Fans ins Gericht.

Judith Rakers (50) erklärt in ihrem Podcast, dass sie Sarah Engels beim ESC unterstützt, und übt Kritik an den Fans. (Archivfoto) © Sina Schuldt/dpa

Besonders die negative Stimmung rund um den deutschen Beitrag stößt der Moderatorin übel auf. Im gemeinsamen Podcast "Baborie & Rakers - Was war los gewesen?" mit Ariana Baborie (38) macht Rakers ihrem Ärger Luft. Sie könne dieses ständige "Runterreden, Schlechtmachen, Lästern, 'Das wird sowieso nichts!'" einfach nicht mehr hören.

"Ich finde das fürchterlich!", stellte die 50-Jährige klar. Unterstützung bekam sie dabei direkt von ihrer Podcast-Partnerin. Baborie verrät nämlich, dass sie den deutschen ESC-Song "Fire" längst nicht mehr aus dem Kopf bekomme: "Wir beide sind Supporter!", so die 38-Jährige.

Dass Rakers beim Thema ESC genau weiß, wovon sie spricht, macht sie ebenfalls deutlich. "Ich habe den ESC ja schon mal moderiert!", erinnerte sie. Tatsächlich stand sie 2011 gemeinsam mit Anke Engelke (60) und Stefan Raab (59) in Düsseldorf für das Finale des "Eurovision Song Contests" auf der Bühne.

Für die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin sei das damals eine echte "Once in a lifetime"-Erfahrung gewesen – auch wenn sie rückblickend sagt: "Manchmal ist es gar nicht so big, wie es von außen erscheint."

Viel bemerkenswerter findet die Moderatorin allerdings, welchen Stellenwert das Musikevent in anderen Ländern hat. Dort werde der Wettbewerb "unfassbar ernst genommen", und die jeweiligen Acts würden enorm unterstützt. Genau das vermisst Rakers in Deutschland.