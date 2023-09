Judith Rakers änderte vor fünf Jahren ihr Leben: "Froh, dass ich den Mut hatte"

Vor fünf Jahren zog "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (47) von Hamburg raus aufs Land. Heute ist die Moderatorin froh, dass sie den Mut dazu hatte. © Instagram/judith_rakers

Am Mittwoch postete die Moderatorin ("3 nach 9") auf ihrem Instagram-Profil ein Video, in dem deutlich wird, in was für einer Idylle die 47-Jährige seitdem ihren Alltag bestreitet.

In dem Clip steht die Blondine auf einer Weide, auf der sich zwei Pferde im Gras wälzen, während das Sonnenlicht durch die Bäume glitzert. Als die Tiere Judith bemerken, kommt eines auf sie zu, um sich Streicheleinheiten abzuholen.

Zu dem Video schrieb die gebürtige Paderbornerin: "Vor fünf Jahren fasste ich den Entschluss, mein Leben zu ändern und zog raus aufs Land. In ein kleines Paradies. Wie froh ich bin, dass ich den Mut dazu hatte. Momente wie dieser - pures Glück."

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die "Tagesschau"-Sprecherin von ihrem neuen Bauernhof-Leben begeistert zeigt - so kam sie bereits in der Talkshow "Riverboat" im Frühjahr nicht aus dem Schwärmen heraus.

"Mein Leben hat sich sehr verändert, seit ich auf dem Land lebe. Ich fühle mich so wohl, wenn ich abends am Lagerfeuer sitzen kann auf meinem rostigen Gartenstuhl, über mir nur der Nachthimmel. Das macht mich unglaublich glücklich", verdeutlichte sie.