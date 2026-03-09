Wo ist Judith? Rätsel um Ex-"Tagesschau"-Sprecherin geht wieder los

Hamburg/Rügen - Die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (50) hat ihre Fans wieder zum Rätselraten animiert. Dieses Mal meldete sie sich aus der Kälte.

Judith Rakers (50) hat ihre Fans wieder vor ein Rätsel gestellt. © Screenshot/Instagram/judith_rakers

In den vergangenen Jahren war es ein regelrechter Spaß für Rakers, wenn sie durch die Welt reiste und ihre Follower erraten sollten, wo sie sich befindet. Dieses Spielchen startete am Sonntag erneut.

Auf Instagram postete die 50-Jährige ein Video, das sie in einem dicken Mantel eingemummelt auf einem Flughafen zeigt, wo noch ordentlich Schnee zu sehen ist. "Reiserätsel! Für alle Ratefüchse hier :-) Wo bin ich?", schrieb sie zu dem kurzen Clip auf ihrem Profil, dem immerhin 416.000 Personen folgen.

Rakers hatte sich direkt nach der Landung gemeldet und einen ersten Eindruck geschildert. "Hier ist noch das Terminal hinter mir, es ist wirklich Winter hier", sagte sie in dem Video. "Ich meine, ich wusste es ja vorher, aber es ist tatsächlich eingetroffen."

Ihre Fans hatten schon sofort eine Vermutung, wo sich die Ex-Nachrichtensprecherin aufhalten könnte. Die meisten tippten auf Rovaniemi im finnischen Lappland. Weit hergeholt ist das nicht, bei den Aussichten und Temperaturen, die im Hintergrund zu erahnen sind.