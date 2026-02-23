"Tatort"-Pläne bei Judith Rakers: Ex-"Tagesschau"-Sprecherin überrascht mit Vorhaben

Hamburg/Rügen - Neuer Karriere-Schritt bei Judith Rakers (50)? Während die 50-Jährige vor allem als Moderatorin und Kinderbuchautorin bekannt ist, äußert die ehemalige " Tagesschau "-Sprecherin nun weitere Pläne.

Judith Rakers (50) verrät in ihrem Podcast ihre "Tatort"-Pläne. (Archivfoto) © Sina Schuldt/dpa

Tatsächlich spiele Rakers mit dem Gedanken, gerne einmal ein Drehbuch für den "Tatort" zu schreiben! Die Idee verrät die Moderatorin in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Baborie & Rakers – Was war los gewesen?".

2016 sammelte sie sogar bereits als Schauspielerin "Tatort"-Erfahrung. In der Hamburger Episode "Fegefeuer" verkörperte sie sich selbst als ARD-Moderatorin, während Til Schweiger (62) als Kommissar Nick Tschiller ermittelte.

Doch woher stammt die Idee, Drehbuchautorin für den Krimi-Klassiker zu werden? Ihre Podcast-Co-Moderatorin Ariana Baborie (38) äußerte bereits vor Längerem schon einmal den Wunsch, in einem "Tatort" mitspielen zu wollen - und zwar als Wasserleiche.

Nun berichtet Baborie, dass sich das Team der Krimi-Reihe daraufhin doch tatsächlich auf Instagram bei ihr gemeldet habe. "Bewerbung eingegangen", lautete die Nachricht, wie die 38-Jährige im Podcast erzählt.

Rakers ist begeistert: "Das wäre ja irre, wenn dieser Podcast jetzt dazu führt, dass du eine Wasserleiche spielen darfst." Um eine offizielle Zusage handle es sich damit aber noch nicht.