Judith Rakers verrät: So läuft die "NDR Talk Show" wirklich ab

Hamburg/Rügen - In der jüngsten Folge der " NDR Talk Show " waren unter anderem Judith Rakers (50) und Podcast-Kollegin Ariana Baborie (38) zu Gast. Gemeinsam geben die beiden nun Einblicke hinter die Kulissen des beliebten Formats.

Judith Rakers (50) erzählt in ihrem Podcast über die Erfahrung bei der "NDR Talk Show" als Gast. (Archivfoto) © Sina Schuldt/dpa

Im Podcasts "Baborie & Rakers – Was war los gewesen?" lassen die beiden ihren Besuch Revue passieren. Prinzipiell werde die "NDR Talk Show" nicht wie etwa die "Tagesschau" als Live-Sendung produziert.

Vielmehr wurde die Show "Live on tape" aufgezeichnet. "Das bedeutet, wir haben zwei Stunden vor Ausstrahlung im Fernsehen angefangen mit der 'NDR Talk Show'", erklärt Rakers im Podcast.

"Gegen 19 Uhr haben wir uns dann also im Studio getroffen, haben die Sendung aufgezeichnet und die wird so am Stück, ohne dass geschnitten wird, zeitversetzt ausgestrahlt", schildert die 50-Jährige weiter.

Vor der Aufzeichnung stand aber erst einmal die Anreise nach Hamburg an, wo die Sendung gedreht wird. "Ich wurde am Bahnhof in Hamburg von einem Fahrer vom NDR abgeholt", erklärt Baborie. Mal fahren Gäste mit dem Taxi zum Studio, mal werden sie abgeholt, schildert sie.

Rakers hingegen sei selbst mit dem Auto zum Studio angereist. Dort angekommen traf die 50-Jährige auf bekannte Gesichter: Pförtner, Aufnahmeleitung - alles Personen, welche die Moderatorin noch von ihren "Tagesschau"-Zeiten kannte.

"Dann habe ich meine kleine Garderobe bezogen, die ich früher nicht hatte. Und dann habe ich dich [Ariana] schon gesehen auf dem Flur", beschreibt die 50-Jährige.