Ralf Schmitz: Darum reißen sich Nachbarn darum, auf seine Katze aufzupassen

Der Komiker sprach aber nicht nur über Hildegard und ihre Toilette, sondern auch über andere Themen - unter anderem über Veränderungen in der Comedybranche.

Schmitz: "Ich finde toll, dass wir in Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine deutlich größere Bandbreite bekommen haben. Wir haben da echt hinterhergehinkt im Vergleich zum Rest der Welt."

Comedy sei momentan, bei all den Problemen in der Welt, wichtiger denn je. Man könne seinen Stress für eine kurze Zeit vergessen und mal abschalten. "Loriot hat mal gesagt: 'Humor ist ein ernstes Geschäft.' Und er hat absolut recht", betonte der ehemalige "Take Me Out"-Moderator.

Abschließend gab Schmitz den Zuschauern noch einen Tipp für mehr Schlagfertigkeit: "Wenn ich mich die ganze Zeit damit beschäftige, dass mir hoffentlich was einfällt, dann bin ich blockiert. Das kann man trainieren. Man trainiert, dass man sich selbst vertrauen kann", verdeutlichte er.

Wer die TV-Ausstrahlung der Talkshow-Folge am Freitagabend verpasst hat, kann sie jederzeit in der ARD-Mediathek nachholen.