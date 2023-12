Judith Rakers hat zwei Wochen nicht geschlafen: Am Ende half nur eine Spritze

Hamburg - In den vergangenen Tagen war es vergleichsweise ruhig auf dem Instagram-Profil von Judith Rakers (47) geblieben. Am gestrigen Freitag verriet die Moderatorin ihren mehr als 300.000 Follower den (schmerzhaften) Grund dafür.

Moderatorin Judith Rakers (47) konnte wegen eines eingeklemmten Rückennervs zwei Wochen nicht schlafen. © Fotomontage: Instagram/judith_rakers

"Es war hart in den letzten zwei Wochen", erklärte die "Tagesschau"-Sprecherin in der Caption des entsprechenden Posts. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, auf dem sie ziemlich gezeichnet in die Kamera blickt.

Ebenfalls auf dem Schnappschuss zu sehen: ein Skelett - auf das die 47-Jährige sogleich Bezug nahm. So habe ihr Vater, seines Zeichens Physiotherapeut, ihr anhand des Skeletts gezeigt, woran sie leide.

Nämlich an einem eingeklemmten Nerv in der Halswirbelsäule sowie einer Blockade, die sich nicht lösen ließ. "Alles entstanden durch Fehlhaltung am Schreibtisch und zu wenig sportlichen Ausgleich", verdeutlichte Judith.

Am Ende habe nur "die Nervenwurzelspritze in der Radiologie" geholfen, erklärte die Blondine - und ergänzte: "Seit Montag bin ich schmerzfrei und versuche, zwei Wochen ohne Schlaf (weil es einfach so wehtat) aufzuholen."

Bereits am heutigen Samstag sei sie wieder auf Sendung, "mit geradem Hals und Rücken", wie die gebürtige Paderbornerin ihren Fans mit einem Augenzwinkern versprach.