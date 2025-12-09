Trauer auf der Rügen-Farm: Judith Rakers muss schweren Verlust verkraften
Hamburg/Rügen - Im Sommer ist Judith Rakers (49) samt ihrer kleinen Farm – wie die ehemalige Tagesschausprecherin ihren Hausstand selbst nennt – nach Rügen gezogen. Auch ihre Hühner meisterten den Umzug von Hamburg auf die Ostseeinsel. Doch nun teilt die Moderatorin eine traurige Nachricht.
"Heute ist die kleine Trouble von uns gegangen", verkündet Rakers die traurige Botschaft am Montag mit einem Bild des Tiers auf Instagram.
Darauf zu sehen: die kleine Henne mit ihrem markanten braun-schwarzdoppeltgesäumten Federkleid. "Sie wurde 6 Jahre alt. RIP, mein Löwenherz", so die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin weiter.
Zur genauen Todesursache des Tiers ist bislang nichts bekannt. Fest steht aber: Judith Rakers liebt ihre kleinen Federfreunde.
"Die Hühner haben mein Leben verändert", verriet die 49-Jährige im April 2024. Wären sie nicht gewesen, hätte sie heute wahrscheinlich nicht ihre kleine Farm und würde noch immer jeden Abend die berühmte Tagesschau-Begrüßung aufsagen.
Auch Kater "Jack the Swiffer" und Katze "Luise Trenker" leben mit Judith Rakers auf Rügen
Doch nicht nur Hühner sind Teil ihrer kleinen Farm auf Rügen. Auch Kater "Jack the Swiffer" und Katze "Luise Trenker" sind Teil der tierischen Familie. Beide Vierbeiner meisterten den Umzug auf die Ostseeinsel ebenfalls ohne Probleme und fühlen sich dort pudelwohl.
Nicht zu vergessen: Stute Sazou und ihr Pferde-Sohn Charlie. Nach anfänglichen Schwierigkeiten im neuen Zuhause, vor allem bei Charlie, seien auch die Vierbeiner endlich angekommen.
Der Tod von Trouble hinterlässt nun eine Lücke auf der kleinen Farm. Auch die Fans zeigen ihre Anteilnahme in den Kommentaren. "Ach Mensch … Aber 6 glückliche Jahre hatte sie im schönsten Zuhause der Welt!", so eine Followerin. "Sie hatte es so gut bei dir", bestätigt ein anderer Fan.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa