Judith Rakers lebt ohne Leitungswasser: "Ich liebe es!"

Ihre Entscheidung stieß allerdings am Anfang auf eine Wand aus besorgten Gegenstimmen: "Mein Vater, der eine große Rolle in meinem Leben spielt, weil ich bei ihm – also er war alleinerziehend – aufgewachsen bin, hat immer gesagt: 'Bist du wahnsinnig, du kannst da doch nicht alleine wohnen und wie willst den zur Arbeit kommen?'"

"Dann kam meine innere Stimme dazu, die mir gesagt hat: Judith, du bist doch eigentlich am glücklichsten, wenn du am Wochenende oder im Urlaub auf einem rostigen Gartenstuhl am Lagerfeuer sitzt und in die Flammen, die Natur und den Abendhimmel guckst. Warum gönnst du dir dieses Gefühl nicht öfter?"

"Mit Ende 30 habe ich gespürt, dass etwas in meinem Leben fehlt und dieses Gefühl wurde immer stärker", erzählt Rakers in der aktuellen Folge des " Frauenstimmen "-Podcasts mit Autorin Ildikó von Kürthy (55).

Judith Rakers (47) kurz vor ihrem verhängnisvollen Absturz. © WDR/Bavaria GmbH

Eine Angst konnte ihr aber auch ihr Vater nicht nehmen: die Höhenangst. Diese erreichte ihren Höhepunkt, als Rakers im August 2021 bei Dreharbeiten für das WDR-Reisemagazin "Wunderschön" mit einem Gleitschirm abstürzte.

"Es war wirklich wie in meinen Albträumen", so die 47-Jährige bei "Frauenstimmen". Sie und der "Pilot" seien kurz nach dem Absprung in ein Luftloch geraten, wodurch der Schirm in einer rasender Geschwindigkeit abgesackt sei.

"Plötzlich schossen wir so komisch nach unten und der Boden kam so schnell auf uns zu, überall waren Zäune und Stacheldraht. Ich habe nur gedacht: 'Okay, das war's jetzt, wir sterben hier zusammen'." Tatsächlich und laut Rakers grenze das schon an "eine Art Wunder" rettete ihnen ein Betonpfeiler vermutlich das Leben.

"Gott sei Dank war der da, er hat zwar in keinster Weise nachgegeben, wie es ein Holzpfeiler vermutlich getan hätte, aber wir sind nicht in den vierlagigen Stacheldraht rein. Der wäre bei der Geschwindigkeit durchs Fleisch gegangen und wir wären komplett zerschnitten gewesen. Vor allem ich, weil ich vorne war." So habe ihr danach "nur" alles wehgetan, und neben einem dicken Handgelenk sei nichts wirklich verletzt gewesen.



Doch: "Dafür war meine Seele verletzt, ich habe wirklich nur geweint. Damals habe ich beschlossen, so etwas mache ich nicht mehr. Höhenangst darf ich haben und muss sie nicht überwinden."