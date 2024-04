Judith Rakers verschenkt Kleid an Nachrichtensprecherin: "Ich wusste es!"

Damla Hekimoğlu (35) trägt Judith Rakers' (48) Kleid. © Screenshot/Instagram/damlahekimoglu

Jetzt kam das Kleid bei der 35-Jährigen sogar vor laufenden Kameras zum Einsatz, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet. Genauer gesagt, während sie die "Tagesschau in hundert Sekunden" sprach.

"Habe das Kleid von heute von Judith Rakers nach ihrem Abschied bekommen - so eine schöne Geste", erklärte sie zu einem kurzen Clip, in dem man sie in dem Kleid sieht.

Natürlich teilte die Angesprochene den Beitrag auch mit ihrer Instagram-Community und freute sich offenkundig sehr. "Und es steht dir so gut! Ich wusste es", kommentierte sie in ihrer Story.

Nach beinahe zwei Jahrzehnten Tagesschau verließ Judith Rakers diese am 31. Januar 2024. "Nach 19 erfolgreichen und spannenden Jahren bei der Tagesschau habe ich mich schweren Herzens entschlossen, zu gehen", erklärte sie damals.

Warum? Sie wolle sich zukünftig mehr auf ihre unternehmerischen Tätigkeiten konzentrieren.