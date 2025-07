Judith Rakers macht ungewöhnliche Entdeckung im Garten: und teilt hilfreichen Tipp mit Fans

Judith Rakers (49) hat in ihrem Hamburger Garten riesige Knoblauch-Knollen geerntet. © Bildmontage: Screenshot Instagram/judith_rakers

Anfang April verkündete die Moderatorin, dass sie von Hamburg nach Rügen umziehe - samt Farm und Tieren. Obwohl Rakers das Haus auf Rügen mit Kater "Jack the Swiffer" und Katze "Luise Trenker" bereits bezogen hat, existiert die "kleine Farm", wie Rakers sie nennt, im Norden von Hamburg aktuell nach wie vor.

Als Rakers dort vor Ort war, um bei ihrem Beet nach dem Rechten zu sehen, machte die 49-Jährige eine überraschende Entdeckung: Aus einem Beet, in dem sie Knoblauch zusammen mit Erdbeeren gepflanzt hatte, zog die Moderatorin gigantische Knollen aus der Erde!

"Das ist fast so groß wie ein Kohlrabi! Unglaublich. Und davon habe ich gleich vier Stück", so Rakers in einem Video auf Instagram, während sie völlig perplex ihre Riesen-Ernte in die Kamera hielt.

Der Vergleich mit einem anderen Beet fiel dagegen deutlich kleiner aus. Neben dem Erdbeer-Knoblauch-Mischbeet hatte Rakers nämlich weitere Knoblauch-Knollen angepflanzt - allerdings in einem reinen Knoblauch-Beet ohne Erdbeeren.

Das Ergebnis: "Ich habe den Knoblauch zur gleichen Zeit gepflanzt und er stammt von den selben Mutterknollen. Der Größenunterschied ist riesig!", zeigte sich Rakers ungläubig. Und tatsächlich: im direkten Vergleich war die Knolle aus der Mischkultur deutlich größer als die Ernte aus dem reinen Knoblauch-Beet.